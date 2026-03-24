Barasso diventa set cinematografico: Clara Soccini gira il nuovo video al “Prins Willem”

Un martedì decisamente fuori dall’ordinario per Barasso, che il 24 marzo si è svegliata trasformata in un vero e proprio set a cielo aperto. Gli abitanti hanno trovato Piazza San Nicone letteralmente “off limits”, occupata dai camion della produzione, fari di potenza industriale e una schiera di maestranze al lavoro.

Il motivo di tanto fermento? Il mitico Prins Willem, pub storico e punto di riferimento per la musica dal vivo in provincia, è stato scelto come location principale per il nuovo videoclip di Clara Soccini.

Dalle passerelle al set: il ritorno di Clara

La giovane artista, originaria di Travedona Monate, sta vivendo un momento d’oro. Dopo le esperienze di successo nel mondo della moda e del cinema, Clara ha scelto i paesaggi familiari del Varesotto per dare un volto visivo alla sua nuova produzione musicale. La scelta del Prins Willem non sembra affatto casuale: il locale è noto per la sua atmosfera autentica e per essere uno dei pochi avamposti della zona che ancora propone regolarmente concerti e live nei weekend.

Panini e pizze per la troupe

Nonostante il ritmo serrato delle riprese, non è mancato il momento per apprezzare l’ospitalità locale. Attori e tecnici si sono concessi una meritata pausa culinaria approfittando della cucina del pub, rinomata per i suoi panini gourmet e le pizze, ricaricando le energie prima di tornare davanti all’obiettivo sotto la regia della produzione.

Il “dietro le quinte” ha attirato la curiosità di molti passanti e residenti, orgogliosi di vedere il proprio paese e uno dei locali più amati della zona protagonista di un progetto artistico di respiro nazionale.