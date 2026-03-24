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Barasso diventa set cinematografico: Clara Soccini gira il nuovo video al “Prins Willem”

Piazza San Nicone blindata per le riprese della cantante di Travedona Monate. Il mitico pub del paese si trasforma in location d’eccezione tra cineprese, fari e i famosi panini del locale

Generico 23 Mar 2026

Un martedì decisamente fuori dall’ordinario per Barasso, che il 24 marzo si è svegliata trasformata in un vero e proprio set a cielo aperto. Gli abitanti hanno trovato Piazza San Nicone letteralmente “off limits”, occupata dai camion della produzione, fari di potenza industriale e una schiera di maestranze al lavoro.

Il motivo di tanto fermento? Il mitico Prins Willem, pub storico e punto di riferimento per la musica dal vivo in provincia, è stato scelto come location principale per il nuovo videoclip di Clara Soccini.

Dalle passerelle al set: il ritorno di Clara

La giovane artista, originaria di Travedona Monate, sta vivendo un momento d’oro. Dopo le esperienze di successo nel mondo della moda e del cinema, Clara ha scelto i paesaggi familiari del Varesotto per dare un volto visivo alla sua nuova produzione musicale. La scelta del Prins Willem non sembra affatto casuale: il locale è noto per la sua atmosfera autentica e per essere uno dei pochi avamposti della zona che ancora propone regolarmente concerti e live nei weekend.

Generico 23 Mar 2026

Panini e pizze per la troupe

Nonostante il ritmo serrato delle riprese, non è mancato il momento per apprezzare l’ospitalità locale. Attori e tecnici si sono concessi una meritata pausa culinaria approfittando della cucina del pub, rinomata per i suoi panini gourmet e le pizze, ricaricando le energie prima di tornare davanti all’obiettivo sotto la regia della produzione.

Il “dietro le quinte” ha attirato la curiosità di molti passanti e residenti, orgogliosi di vedere il proprio paese e uno dei locali più amati della zona protagonista di un progetto artistico di respiro nazionale.

Generico 23 Mar 2026

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Pubblicato il 24 Marzo 2026
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