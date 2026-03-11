Barca a vela alla deriva nel golfo di Laveno recuperata dai vigili del fuoco durante un addestramento

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo, mercoledì, nelle acque del Laveno Mombello. Intorno alle 11.30 una squadra impegnata in un’attività di addestramento sulla conduzione di natanti sul Lago Maggiore è stata chiamata a intervenire per una barca a vela alla deriva.

Il natante si era incagliato nello specchio d’acqua davanti al porto Labieno, nel golfo della cittadina lacustre. I vigili del fuoco, già presenti in zona per le esercitazioni, hanno raggiunto l’imbarcazione con il mezzo nautico, riuscendo prima a disincagliarla e poi a trainarla fino a un molo sicuro. La barca è stata quindi riconsegnata ai proprietari senza conseguenze per le persone.

Gli interventi dei vigili del fuoco sul lago non sono rari. In passato gli specialisti del soccorso acquatico sono intervenuti più volte per il recupero di imbarcazioni alla deriva o in difficoltà: ad esempio nel 2020 una squadra del distaccamento di Luino riportò in porto un natante recuperato nelle acque del Verbano.

Anche negli anni precedenti non sono mancati casi simili, come il recupero di una barca a vela trascinata dal vento tra Laveno e Castelveccana, che rese necessario l’intervento dei soccorritori nautici.

Il soccorso tecnico in acqua rientra tra le attività operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che dispone di personale e mezzi specializzati per operare in laghi, fiumi e mare in situazioni di emergenza o di pericolo per la navigazione