Basket, sostegno ai genitori nel lutto e la musica classica e lirica nel giovedì di Radio Materia
Tre appuntamenti in diretta su www.radiomateria.it con Bruno Bianchi, Manuela Boschetti e Mariachiara Cavinato ospiti
Il giovedì di Radio Materia è sempre intenso con tre appuntamenti che vi accompagneranno dal pomeriggio fino alla sera. Si parte con Luci a Masnago alle 14, si prosegue alle 16,30 con Soci All Time e si chiude alle 21 con il trio di Fuori Frequenza.
14,00 Luci a Masnago
Il trio Franzetti-Bettoni-Brezzi oggi si lecca le ferite dopo la sconfitta di Varese con Napoli. L’ospite del giorno sarà il coach Bruno Bianchi che racconterà i suoi trascorsi in biancorosso.
16,30 Soci All Time
Ospite di oggi nella trasmissione dedicata alle associazioni sarà Manuela Boschetti, giornalista e protagonista dell’associazione I barattoli della memoria, realtà nata per dare supporto e condivisione a chi affronta il delicato tema del lutto perinatale.
21,00 Fuori Frequenza
Hobbeat, Gian e Giuse portano nella loro trasmissione Mariachiara Cavinato, violinista e soprano. Tra canzoni e domande se la caverà la nostra giovane musicista? Per supportarla potete scrivere al numero 3534848857.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci e ascoltare tutti i nostri podcast
www.radiomateria.it
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE SULLE PIATTAFORME DI STREAMING AUDIO E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.