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Basket, sostegno ai genitori nel lutto e la musica classica e lirica nel giovedì di Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta su www.radiomateria.it con Bruno Bianchi, Manuela Boschetti e Mariachiara Cavinato ospiti

Generico 23 Mar 2026

Il giovedì di Radio Materia è sempre intenso con tre appuntamenti che vi accompagneranno dal pomeriggio fino alla sera. Si parte con Luci a Masnago alle 14, si prosegue alle 16,30 con Soci All Time e si chiude alle 21 con il trio di Fuori Frequenza.

14,00 Luci a Masnago

Il trio Franzetti-Bettoni-Brezzi oggi si lecca le ferite dopo la sconfitta di Varese con Napoli. L’ospite del giorno sarà il coach Bruno Bianchi che racconterà i suoi trascorsi in biancorosso.

16,30 Soci All Time

Ospite di oggi nella trasmissione dedicata alle associazioni sarà Manuela Boschetti, giornalista e protagonista dell’associazione I barattoli della memoria, realtà nata per dare supporto e condivisione a chi affronta il delicato tema del lutto perinatale.

21,00 Fuori Frequenza

Hobbeat, Gian e Giuse portano nella loro trasmissione Mariachiara Cavinato, violinista e soprano. Tra canzoni e domande se la caverà la nostra giovane musicista? Per supportarla potete scrivere al numero 3534848857.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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