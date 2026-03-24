Batterie, l’Italia ne ricicla 9 milioni di chili. La Lombardia sul podio della raccolta

Ogni volta che gettiamo una pila stilo nell’apposito contenitore, attiviamo una filiera complessa che nel 2025 ha permesso di recuperare in Italia 8.868.248 chili di batterie portatili esauste. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), presentato oggi a Milano.

Un report che segna uno spartiacque: è l’ultima analisi prima della piena attuazione del nuovo Regolamento Europeo 2023/1542, che imporrà al nostro Paese obiettivi di recupero molto più sfidanti.

I numeri: la Lombardia insegue il Piemonte

Il Nord Italia si conferma il motore della raccolta nazionale con quasi 6,5 milioni di chili gestiti. In questo contesto, la Lombardia si piazza al secondo posto tra le regioni più virtuose con 1.870.127 kg di pile raccolte, preceduta solo dal Piemonte (2,3 milioni di kg) e seguita dal Veneto.

Nonostante i volumi importanti, il confronto con il 2024 mostra una flessione del 14,6%. Un dato che però non deve trarre in inganno: «Si tratta di un effetto contabile dovuto alla nuova classificazione europea delle batterie – spiegano dal Centro – mentre la raccolta coordinata direttamente dal CDCNPA ha continuato a crescere».

Una rete sempre più capillare

Mentre cambiano le norme, cresce la rete fisica a disposizione dei cittadini. I punti di raccolta iscritti (centri comunali, negozi, centri di assistenza) hanno raggiunto quota 15.053, con un balzo del 37% negli ultimi cinque anni.

Nord: concentra oltre 7.300 punti (la massima capillarità).

Sud e Isole: segnano la crescita più veloce (+5,66% nell’ultimo anno).

Centri di raccolta: nonostante il 70% dei punti sia nei negozi, sono le piazzole ecologiche comunali a intercettare la maggior parte dei quantitativi.

La sfida europea: tasso di raccolta al 31%

Nonostante la solidità del sistema, la strada verso gli standard UE è ancora in salita. «Il nostro tasso di raccolta oggi si attesta intorno al 31%, siamo ancora molto distanti dagli obiettivi europei», ha dichiarato la presidente del CDCNPA, Laura Castelli.

Con il nuovo decreto legislativo 29/2026, il Centro assumerà un ruolo ancora più centrale per garantire uniformità alla filiera. L’obiettivo è stringere accordi sempre più solidi con Comuni, piattaforme digitali e distributori per rendere il riciclo delle batterie un gesto naturale e onnipresente.

I dati in sintesi (2025):

Raccolta totale pile portatili: 8.868.248 kg.

Raccolta batterie industriali/veicoli: 43.409.848 kg.

Punti di raccolta: 15.053 (+3,56% rispetto al 2024).

Top 3 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto.