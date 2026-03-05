Varese News

Bellucci gioca alla pari con Diallo, ma il canadese la spunta a Indian Wells

Il castellanzese disputa un incontro solido e di ottimo livello ma nel tie-break del primo set spreca un vantaggio (4-1) e perde 7-5. Poi un break del canadese nel secondo set chiude i conti

Non basta una gran partita, a Mattia Bellucci, per valicare il primo turno al torneo di Indian Wells, Master 1000 della California dove si apprestano a tornare in campo anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il 24enne di Castellanza ha perso in due set (7-6 6-4) dal quotato canadese Gabriel Diallo, arrendendosi però solo di stretta misura e dopo quasi due ore e un quarto di sfida serrata.

Decisivi, come spesso succede in partite così equilibrate, i dettagli in cui uno come Diallo, numero 38 al mondo e un titolo ATP (Almaty 2024) ha mostrato tutte le sue qualità. Mattia ha giocato il suo tennis, fatto di un buon servizio (8 ace, 2 doppi falli, il 64% di prime), di scambi sostenuti senza timore contro un giocatore ben più prestante (il canadese è alto 2,03) ma anche di variazioni sul tema che hanno messo sabbia negli ingranaggi dell’avversario.

Peccato per l’epilogo del primo set: Bellucci ha tenuto duro fino al 6-6, annullando diverse palle break e anche tre set point nel 12mo gioco. Poi ha fatto due punti sul servizio di Diallo nel tie-break salendo addirittura 4-1 ma a quel punto al varesotto si è spenta la luce mentre il canadese non ha più sbagliato, siglando cinque punti consecutivi e chiudendo poi 7-5.

Nel secondo set ancora testa a testa: Bellucci ha condotto sino al 3-2 e nel sesto gioco è risalito da 40-0 Diallo a 40 pari. L’inerzia però si è fermata lì: il numero 38 si è risollevato, ha chiuso il game e nel successivo ha piazzato l’unico break dell’intero incontro. Mattia ha poi lottato sino al termine ma si è dovuto arrendere 6-4 con Diallo che non ha mai calato l’intensità in battuta.

Nell’altro incontro con un italiano in campo invece, Matteo Berrettini è riuscito a superare il francese Adrien Mannarino in tre set, superando anche passaggi complicati dai crampi. Il romano alla fine si è imposto 4-6, 7-5, 7-5 e ora dovrà affrontare Alexander Zverev al secondo turno. Sinner invece esordirà contro il ceco Svrcina, proveniente dalle qualificazioni.

