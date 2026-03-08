Beppe Sannino e il Varese: “Vittoria più bella? Sono arrivato che c’erano 500 tifosi, sono andato via con lo stadio pieno”

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Citato da diversi protagonisti delle puntate precedenti, per Beppe Sannino abbiamo dovuto riservare una puntata speciale. A Varese è stato tre volte, prima di diventare varesino di adozione e fare della città Giardino la sua casa. La prima volta fu da ragazzino, quando ha vestito la maglia biancorossa nelle giovanili. Non esordì mai in prima squadra, ma fece comunque una carriera nei professionisti, nonostante «il Sannino allenatore non avrebbe mai fatto giocare il Sannino calciatore». Appesi gli scarpini al chiodo, dopo aver lavorato anche da inserviente per l’azienda ospedaliera di Voghera, la sua vita da allenatore lo ha riportato per la seconda volta ai piedi del Sacro Monte nell’estate del 2003, quando prese il posto di Giorgio Roselli e guidò la squadra in una stagione difficile a livello societario, con l’addio e il fallimento.

La terza è stata quella buona: arrivato a ottobre 2008 per sostituire Gedeone Carmignagni, prese la squadra nei piani bassi del Girone A di C2 e, in tre anni, la portò a sognare la Serie A. Il primo passo fu la rimonta vittoriosa ai danni dell’Alessandria – arrivo a pari punti ma biancorossi premiati dalla migliore differenza reti -, poi una C1 da protagonista con lo storico successo ai playoff contro la Cremonese che riportò il club e la città in Serie B dopo 25 anni e infine un anno magico in Cadetteria concluso in semifinale playoff contro il Padova.

Ma l’apporto di Sannino è stato ben più profondo dei risultati sul campo. Nei circa mille giorni alla guida della squadra biancorossa, la città è tornata a vivere di passione per il calcio, con quella filosofia del “Fun Cool”: non prendersi troppo sul serio ma guadagnarsi ogni cosa con il sudore. «La mia vittoria più bella? Riportare i tifosi allo stadio – ha detto il mister -. Quando sono arrivato c’erano 500 persone allo stadio, sono andato via con il “Franco Ossola” pieno. In quel periodo siamo quasi riusciti a far diventare il calcio il primo sport a Varese, una città da sempre dedita al basket. In tre anni non abbiamo mai perso in casa, segno che c’era qualcosa di più, che avevamo fatto un lavoro speciale».

E poi i tanti aneddoti legati alla sua vita, alla sua carriera e anche all’accordo con Sean Sogliano: «Dopo aver vinto il campionato a Lecco e con il PergoCrema, ero senza squadra – racconta Sannino -. Mi chiamò Sean Sogliano e ci incontrammo alla stazione di Albizzate. Le prime parole sue furono: “Devo essere sincero, mi stati sulle balle”. Ma alla fine trovammo l’accordo, non mi interessava neanche tanto la parte economica, volevo solo una nuova sfida. Quando entrai nello spogliatoio per la prima volta dissi subito di voler vincere e la squadra mi capii all’istante. Da lì è nato tutto».