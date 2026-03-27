Varese News

Lombardia

Bergamo, la professoressa aggredita migliora: il messaggio di Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia commenta il miglioramento delle condizioni della docente aggredita, sottolineando il ruolo decisivo dei soccorsi e la forza dimostrata nel pensare subito agli studenti

elisoccorso incidente cairate ph. alessandro nardi

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto oggi sul caso della professoressa Chiara Mocchi, vittima di una grave aggressione in provincia di Bergamo, esprimendo sollievo per il miglioramento delle sue condizioni e sottolineando il ruolo determinante dei soccorsi.

«Un grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo – ha detto Fontana – A salvarle la vita la trasfusione praticata in volo dall’elicottero di AREU, una procedura che abbiamo introdotto meno di un anno fa, dotando i nostri mezzi di soccorso di sacche di sangue per intervenire immediatamente nelle emergenze più gravi, e lo straordinario lavoro dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII».

Un passaggio che mette in evidenza sia l’efficacia delle innovazioni introdotte nel sistema di emergenza-urgenza lombardo sia la professionalità degli operatori sanitari coinvolti.

Il presidente ha poi richiamato le prime parole pronunciate dall’insegnante dopo il ricovero: «Le prime parole della professoressa Mocchi sono state per i suoi studenti, con il desiderio di tornare presto in classe». Un segnale, secondo Fontana, «che dice tutto sulla sua forza, sulla sua dignità e sulla vocazione di chi sceglie di insegnare».

Il messaggio di  Fontana si conclude con un augurio diretto alla docente: «Auguri professoressa. Si prenda tutto il tempo che le serve. La aspettiamo».

Trasfusioni in volo per salvare vite in emergenza sugli elisoccorso lombardi

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.