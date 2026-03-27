Bergamo, la professoressa aggredita migliora: il messaggio di Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto oggi sul caso della professoressa Chiara Mocchi, vittima di una grave aggressione in provincia di Bergamo, esprimendo sollievo per il miglioramento delle sue condizioni e sottolineando il ruolo determinante dei soccorsi.

«Un grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo – ha detto Fontana – A salvarle la vita la trasfusione praticata in volo dall’elicottero di AREU, una procedura che abbiamo introdotto meno di un anno fa, dotando i nostri mezzi di soccorso di sacche di sangue per intervenire immediatamente nelle emergenze più gravi, e lo straordinario lavoro dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII».

Un passaggio che mette in evidenza sia l’efficacia delle innovazioni introdotte nel sistema di emergenza-urgenza lombardo sia la professionalità degli operatori sanitari coinvolti.

Il presidente ha poi richiamato le prime parole pronunciate dall’insegnante dopo il ricovero: «Le prime parole della professoressa Mocchi sono state per i suoi studenti, con il desiderio di tornare presto in classe». Un segnale, secondo Fontana, «che dice tutto sulla sua forza, sulla sua dignità e sulla vocazione di chi sceglie di insegnare».

Il messaggio di Fontana si conclude con un augurio diretto alla docente: «Auguri professoressa. Si prenda tutto il tempo che le serve. La aspettiamo».