Bergamo, la professoressa aggredita migliora: il messaggio di Attilio Fontana
Il presidente della Regione Lombardia commenta il miglioramento delle condizioni della docente aggredita, sottolineando il ruolo decisivo dei soccorsi e la forza dimostrata nel pensare subito agli studenti
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto oggi sul caso della professoressa Chiara Mocchi, vittima di una grave aggressione in provincia di Bergamo, esprimendo sollievo per il miglioramento delle sue condizioni e sottolineando il ruolo determinante dei soccorsi.
«Un grande sollievo apprendere che la professoressa Mocchi è fuori pericolo – ha detto Fontana – A salvarle la vita la trasfusione praticata in volo dall’elicottero di AREU, una procedura che abbiamo introdotto meno di un anno fa, dotando i nostri mezzi di soccorso di sacche di sangue per intervenire immediatamente nelle emergenze più gravi, e lo straordinario lavoro dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII».
Un passaggio che mette in evidenza sia l’efficacia delle innovazioni introdotte nel sistema di emergenza-urgenza lombardo sia la professionalità degli operatori sanitari coinvolti.
Il presidente ha poi richiamato le prime parole pronunciate dall’insegnante dopo il ricovero: «Le prime parole della professoressa Mocchi sono state per i suoi studenti, con il desiderio di tornare presto in classe». Un segnale, secondo Fontana, «che dice tutto sulla sua forza, sulla sua dignità e sulla vocazione di chi sceglie di insegnare».
Il messaggio di Fontana si conclude con un augurio diretto alla docente: «Auguri professoressa. Si prenda tutto il tempo che le serve. La aspettiamo».
Trasfusioni in volo per salvare vite in emergenza sugli elisoccorso lombardi
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