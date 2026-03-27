“Biciclette contro il genocidio”: domenica a Varese una pedalata solidale per Gaza

L’appuntamento è per domenica 29 marzo nel pomeriggio con partenza dai Giardini erstensi. L’iniziativa nasce per sostenere i Gaza Sunbirds, squadra di paraciclismo della Striscia di Gaza, e mantenere alta l’attenzione sulla situazione della popolazione palestinese

Domenica 29 marzo Varese sarà teatro di una biciclettata solidale che unisce sport, partecipazione e impegno civile. L’appuntamento è alle 14.30 ai Giardini Estensi, punto di partenza dell’iniziativa “Biciclette contro il genocidio”, inserita nella campagna internazionale “The Great Rides of Return”.

In bici per Gaza

L’iniziativa nasce per sostenere i Gaza Sunbirds, squadra di paraciclismo della Striscia di Gaza, e per mantenere alta l’attenzione sulla situazione della popolazione palestinese. La pedalata, lunga circa 4,5 chilometri, è pensata per essere accessibile a tutti, anche a famiglie e bambini, senza necessità di preparazione atletica.

Il percorso si concluderà al Circolo di Giubiano, dove i partecipanti saranno accolti con una merenda solidale. In occasione dell’evento verrà anche inaugurata la nuova ciclofficina popolare Cyclhub, spazio dedicato alla mobilità sostenibile e alla condivisione di competenze.

Il significato dell’iniziativa

La biciclettata varesina si inserisce in una mobilitazione globale che coinvolge diverse città nel mondo. “The Great Rides of Return” utilizza la bicicletta come simbolo di libertà, resistenza e inclusione, unendo sport e impegno sociale.

Al centro dell’iniziativa ci sono i Gaza Sunbirds, nati dall’idea di Alaa al-Dali e Karim Ali. Il team è composto da atleti con disabilità, molti dei quali hanno subito gravi ferite durante il conflitto. Lo stesso al-Dali, ex promessa olimpica, ha perso una gamba nel 2018, ma è tornato a pedalare dando vita al progetto. Negli ultimi anni, accanto all’attività sportiva, la squadra si è trasformata anche in una rete di aiuto umanitario, distribuendo beni essenziali tra le difficoltà quotidiane della Striscia.

Una rete di associazioni sul territorio

L’iniziativa è promossa dal collettivo “Da Varese a Gaza” e dal DES Varese (Distretto di Economia Solidale), con il patrocinio del Comune di Varese e la collaborazione di diverse realtà locali, tra cui Circolo di Giubiano, Cyclhub, Circolo Quarto Stato, FIAB Ciclocittà Varese, Bicipace e Collettiva Varese.