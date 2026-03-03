Bisuschio, il futuro è oggi: si insedia il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Un’aula consiliare gremita e un’atmosfera carica di entusiasmo hanno fatto da cornice all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Bisuschio. Un momento solenne che ha visto i giovanissimi rappresentanti degli studenti sedersi tra i banchi della politica locale, pronti a dare voce alle esigenze della scuola e del territorio.

Alla presenza del sindaco “senior”, della giunta e degli insegnanti, i consiglieri eletti hanno ufficialmente iniziato il loro mandato, ricevendo l’investitura che li impegnerà per il prossimo anno scolastico in progetti di cittadinanza attiva.

Il programma: ambiente, sport e solidarietà

Le linee programmatiche presentate dal neosindaco dei ragazzi e dalla sua squadra sono chiare e concrete. Al centro dell’agenda del CCR ci sono:

Scuola e ambiente: proposte per il miglioramento degli spazi scolastici e per la gestione sostenibile dei rifiuti all’interno degli istituti.

Inclusione: organizzazione di eventi sportivi e ricreativi capaci di coinvolgere tutti i coetanei, combattendo l’isolamento e il bullismo.

Solidarietà: iniziative di raccolta fondi o beni per le famiglie in difficoltà, in collaborazione con le associazioni del territorio.

La voce dei giovani cittadini

“Non siamo solo il futuro, siamo il presente di Bisuschio”, ha dichiarato con emozione il sindaco dei ragazzi durante il discorso di insediamento. “Il nostro obiettivo è dimostrare che anche noi possiamo contribuire a rendere migliore il posto in cui viviamo. Chiederemo all’Amministrazione comunale di ascoltarci e di aiutarci a realizzare le nostre idee”.

L’Amministrazione comunale ha accolto con favore le proposte, confermando la volontà di destinare un piccolo budget alle iniziative che verranno deliberate dal Consiglio dei Ragazzi, per insegnare loro non solo come si discute una proposta, ma anche come si gestisce una risorsa pubblica.

Un laboratorio di democrazia

Il progetto del CCR, sostenuto con convinzione dall’Istituto Comprensivo di Bisuschio, rappresenta un vero e proprio laboratorio di democrazia. Attraverso le elezioni, la formazione delle liste e ora l’attività di consiglio, i ragazzi imparano il valore del confronto, del rispetto delle regole e della responsabilità verso la propria comunità.

Un passo importante per Bisuschio, che investe sulle nuove generazioni per costruire un legame sempre più solido tra le istituzioni e i cittadini di domani.