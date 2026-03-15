Bolzoni: “Regalato i primi 25 minuti, bene nel secondo tempo”
L'allentore e il centrocampista dei tigrotti Alessandro Di Munno hanno parlato a margine della gara di Lumezzane: "Nel secondo tempo abbiamo creato tanto. mancano sei partite e ci proveremo fino all'ultimo"
Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «In un certo modo il primo tempo abbiamo regalato 25 minuti. Siamo venuti fuori dopo e abbiamo avuto un paio di occasioni alla fine che vanno chiuse, perché poi magari ci si lamenta della difesa ogni tanto, però l’attacco ha avuto occasioni per fare gol ed è importante. Poi abbiamo fatto un bel secondo tempo».
Bolzoni 2: «Dobbiamo essere più vicini e calciare in porta quando c’è la possibilità. Dipende un po’ dalla responsabilità del primo tempo: abbiamo cercato di andare a prenderli in un certo modo e i ragazzi, magari perché era una cosa nuova, non sono stati ordinatissimi».
Bolzoni 3: «La responsabilità è mia per quei primi 20-25 minuti. Avevo già pensato di mettere Renelus per provare a prenderli in velocità, perché secondo me siamo diventati una squadra che alla fine crea occasioni su palle lunghe».
Bolzoni 4:«In quel momento anche King Udoh era stato servito poco e ho provato per dieci minuti a essere veloci con Desogus, Orfei e Renelus, per poi mettere Masto. Finché la matematica non dà un verdetto, i ragazzi sanno che non devono mollare un centimetro, perché anche oggi è finita in crescendo e dobbiamo pensare alla prossima partita».
Alessandro Di Munno (centrocampista Pro Patria): «È logico che c’è rammarico, perché sapevamo che era una partita importante visto anche gli altri risultati. Come hai detto tu, abbiamo concesso quei primi 20-25 minuti, però credo che nel complesso la prestazione sia stata fatta e la squadra secondo me ci ha provato fino all’ultimo».
Di Munno 2: «Devo rivedere anche gli episodi del rigore perché secondo me, soprattutto il primo, dal campo si è sentito proprio il contatto. Però credo che la squadra ce l’abbia messa tutta».
Di Munno 3: «Il rammarico è per quei 20-25 minuti in cui abbiamo faticato un po’ a prendere le distanze. Era una partita importante, lo sapevamo, ma penso che abbiamo dato tutto».
Di Munno 4: «Dispiace non aver sfruttato magari quelle occasioni: abbiamo avuto secondo me quattro o cinque opportunità nitide dove potevamo fare meglio, perché sappiamo che adesso i punti sono pesanti e a noi serve assolutamente una vittoria».
Di Munno 5: «In caso di pareggio avremmo potuto anche vincerla, perché loro hanno fatto veramente poco. Noi nel secondo tempo abbiamo creato tanto e cercato di mettere palloni in mezzo, ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla. Però questa è una squadra forte e adesso non dobbiamo piangerci addosso: mancano sei partite e nulla è ancora finito, quindi ci proveremo fino all’ultimo».
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