Bolzoni soddisfatto del pari con l’Ospitaletto: “Un punto che fa morale”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «Sì, ne parlavo adesso con il direttore. È un punto che fa morale, perché comunque loro, a livello offensivo, hanno espresso molto più di noi. Poi forse nel secondo tempo ci siamo messi un po’ meglio in campo, però sapevamo che era una partita difficile. È una squadra in fiducia, soprattutto davanti: i due attaccanti più gli esterni stanno facendo la differenza e in generale, in fase difensiva, si sono comportati bene. Noi abbiamo tenuto, Sala e i due centrali hanno retto al massimo che potevano, quindi ci prendiamo questo punto volentieri.»

Bolzoni 2: «Sinceramente pensavo di avere più intensità dalle mezzali, che invece non abbiamo avuto. Thomas Schirò mi è piaciuto, è entrato Ferri nel secondo tempo e ci ha dato una mano, ha dato intensità. Per il resto, alcune scelte di formazione erano obbligate. Alla fine, come ho detto, c’è chi poteva fare meglio e chi ha fatto bene.»

Bolzoni 3: «Questo punto fa bene a noi, fa bene alla squadra. Se penso che nelle mie prime sette partite avevamo fatto zero punti e adesso in sei partite abbiamo fatto sei punti, questo dà morale ai ragazzi, a me e al mio staff, perché cerchiamo di preparare le cose nel migliore dei modi. Continuiamo così: è un punto che magari alla fine ci verrà buono.»

Bolzoni 4: «La paura e il timore sono aspetti su cui lavoro dal primo giorno. Secondo me la differenza tra giocatori di una categoria e di un’altra è proprio questa. Noi abbiamo passato un momento difficile, loro soprattutto hanno attraversato un periodo lungo e complicato. A volte pareggi una partita, sai che forse devi provare a prenderti i tre punti ma sai anche che è difficile, e allora subentra un po’ di timore. Il secondo tempo è andato meglio: dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto di buono.»

Georgi Tunjov (centrocampista Pro Patria): «Per come è andata la partita, considerando che l’Ospitaletto ha avuto più occasioni da gol, fuori casa è un buon punto. Anche se in questo momento dobbiamo fare di più.Magari siamo andati a pressarli troppo alti, perché loro sfruttano sempre il portiere e, palleggiando con lui, hanno un uomo in più. Forse dovevamo abbassarci un pochino di più.»

Tunjov 2: «Oggi ho ritrovato tutti i miei ex compagni con cui ho sempre avuto un buon rapporto, quindi è stato bello.»