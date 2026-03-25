“Buonsenso, al di là della destra e della sinistra”. Stefania Bardelli incontra il filosofo Diego Fusaro

Stefania Bardelli, la leader del Movimento Angelo Vidoletti, incontra il filosofo Diego Fusaro: “Buonsenso al di là della destra e della sinistra” è il titolo dell’appuntamento che si terrà sabato 28 marzo alle ore 11.00, nella sala del Museo della Cultura Rurale di Brinzio, in via Trieste 34. Nell’occasione verranno presentati i libri “Marx a Wall Strett” e “Pensieri in libertà”, opere del filosofo che da Marx si è spinto fino alle posizioni sovraniste.

“Al centro del dialogo vi saranno riflessioni critiche sul superamento delle tradizionali categorie di destra e sinistra, l’evoluzione del pensiero politico contemporaneo e il ruolo dell’individuo in una società sempre più globalizzata. Nel corso dell’incontro si affronteranno inoltre questioni legate alla difesa delle identità culturali, alla libertà di pensiero nel dibattito pubblico e alle dinamiche economiche e sociali che stanno ridefinendo gli equilibri del nostro tempo. A moderare sarà Matteo Inzaghi”.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email: movimentovidolettivarese@gmail.com.