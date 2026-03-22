Busto Arsizio, inaugurate le ex carceri asburgiche: diventano spazio culturale
Taglio del nastro con il sindaco Emanuele Antonelli per il complesso ottocentesco di via Borroni, riqualificato e trasformato in un polo culturale. Nuovi spazi per la biblioteca e grande partecipazione della cittadinanza
Una bella partecipazione per l’inaugurazione delle ex carceri asburgiche di via Borroni, restituite alla città dopo un importante intervento di riqualificazione. Il complesso, risalente alla metà dell’Ottocento, cambia così volto diventando un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla comunità.
A sottolineare il valore simbolico dell’intervento è stato il sindaco Antonelli: «Quello che era uno spazio di reclusione e sofferenza, oggi diventa uno spazio di cultura, uno spazio di incontro e uno spazio di crescita».
La struttura andrà ad ampliare la Biblioteca Comunale “G.B. Roggia”, con nuove sale lettura e ambienti destinati allo studio, rafforzando l’offerta culturale cittadina.
La giornata inaugurale, iniziata alle 11:30, ha visto anche la presentazione di un docufilm e di una mostra dedicati alla storia dell’edificio. Grande l’interesse da parte dei cittadini: le visite guidate organizzate per l’occasione risultano già tutte esaurite.
Il progetto rappresenta un significativo intervento di valorizzazione del patrimonio storico locale e si inserisce nel sistema culturale cittadino, in dialogo con le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna.
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