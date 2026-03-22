Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio, inaugurate le ex carceri asburgiche: diventano spazio culturale

Taglio del nastro con il sindaco Emanuele Antonelli per il complesso ottocentesco di via Borroni, riqualificato e trasformato in un polo culturale. Nuovi spazi per la biblioteca e grande partecipazione della cittadinanza

Generico 16 Mar 2026

Una bella partecipazione per l’inaugurazione delle ex carceri asburgiche di via Borroni, restituite alla città dopo un importante intervento di riqualificazione. Il complesso, risalente alla metà dell’Ottocento, cambia così volto diventando un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla comunità.

A sottolineare il valore simbolico dell’intervento è stato il sindaco Antonelli: «Quello che era uno spazio di reclusione e sofferenza, oggi diventa uno spazio di cultura, uno spazio di incontro e uno spazio di crescita».

La struttura andrà ad ampliare la Biblioteca Comunale “G.B. Roggia”, con nuove sale lettura e ambienti destinati allo studio, rafforzando l’offerta culturale cittadina.

La giornata inaugurale, iniziata alle 11:30, ha visto anche la presentazione di un docufilm e di una mostra dedicati alla storia dell’edificio. Grande l’interesse da parte dei cittadini: le visite guidate organizzate per l’occasione risultano già tutte esaurite.

Il progetto rappresenta un significativo intervento di valorizzazione del patrimonio storico locale e si inserisce nel sistema culturale cittadino, in dialogo con le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.