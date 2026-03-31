Non è stato solo il rumore dei palloni a riempire il Pala Ferrini di Busto Arsizio. A dominare la terza giornata della Experience Volley School Cup sono stati i colori degli striscioni, l’energia dei cori e quel senso di appartenenza che solo la scuola, quando si fa squadra, sa generare. Otto istituti superiori della città si sono sfidati in un clima di festa che ha trasformato la competizione in un vero e proprio laboratorio educativo.

Galleria fotografica Busto Arsizio, l’entusiasmo schiaccia al Pala Ferrini con la Experience Volley School Cup 4 di 8

Più che un torneo, un’esperienza

Nata sulla scia del successo della School Cup dedicata al basket, questa prima edizione del torneo di pallavolo femminile punta a coinvolgere le studentesse a 360 gradi. Non ci sono solo le atlete in campo: ogni istituto ha messo in campo una struttura “professionale” composta da studenti-arbitri, segnapunti, social media manager e grafici che hanno ideato loghi e divise.

«Quando le cose funzionano, si “copiano” – ha spiegato con un sorriso Claudio Lesica, coordinatore di Experience ed ex dirigente scolastico –. Quest’anno siamo rimasti sul territorio di Busto per testare il format, ma l’obiettivo per il futuro è allargarci a tutta la provincia di Varese e coinvolgere anche le scuole medie».

I verdetti del campo: verso la finale

Le semifinali giocate nella mattinata di ieri, 30 marzo, hanno regalato spettacolo e agonismo. Il match più intenso ha visto il Liceo Classico “Crespi” piegare i padroni di casa dello Scientifico “Tosi” solo al tie-break, conquistando così il pass per la finalissima. A contendergli il titolo sarà il Liceo Pantani.

Il tabellone delle finali, che si disputeranno il prossimo 13 aprile, vede quindi:

1°/2° posto: Liceo Pantani vs Liceo Classico “Crespi”

3°/4° posto: Ite “Enrico Tosi” vs Liceo Scientifico “Arturo Tosi”

5°/6° posto: Isis Facchinetti vs Liceo Artistico “Candiani”

7°/8° posto: Ipc Verri vs Istituto “Enrico Fermi”

Appuntamento alla e-work Arena

L’atto conclusivo si sposterà nel tempio della pallavolo bustocca, la e-work Arena, casa della Uyba Volley. Sarà una giornata speciale dove non si premierà solo chi schiaccia più forte. Come sottolineato da Marco Bonollo (Uyba Academy), verrà assegnato un riconoscimento speciale per il “tifo positivo”: la scuola che saprà creare la coreografia più calorosa e rispettosa vincerà una sfida altrettanto importante di quella sul parquet.

Il progetto, sostenuto dall’Ufficio Scolastico Territoriale guidato da Giuseppe Carcano, si conferma così un percorso di educazione civica applicata, dove lo sport diventa il veicolo per imparare il rispetto, la collaborazione e la gestione di un evento complesso. Il 13 aprile, tra ospiti della Serie A1 e centinaia di studenti sugli spalti, Busto celebrerà la sua nuova grande festa della scuola.