Busto Arsizio sceglie il «Sì» in controtendenza col dato nazionale
Mentre il Paese ha respinto la riforma, il Comune di Busto Arsizio si è confermato una roccaforte del cambiamento, con risultati ancora più marcati rispetto al capoluogo
Mentre il Paese ha respinto la riforma, il Comune di Busto Arsizio si è confermato per il SÌ, con risultati ancora più marcati rispetto al capoluogo.
Nelle 81 sezioni cittadine, il «Sì» ha trionfato con il 55,23%, raccogliendo 21.597 preferenze. Il fronte del «No» si è invece fermato al 44,77%, pari a 17.505 voti. Si tratta di uno scarto superiore ai sette punti percentuali, che posiziona Busto Arsizio nettamente in controtendenza rispetto al dato nazionale.
Partecipazione e numeri
Anche sul fronte della partecipazione, Busto ha risposto positivamente: su 64.287 elettori, si sono recati ai seggi 39.324 cittadini, per un’affluenza definitiva del 61,17%. Il report finale del Comune segnala inoltre 161 schede nulle, 61 schede bianche e nessuna scheda contestata.
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