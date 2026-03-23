Busto Arsizio sceglie il «Sì» in controtendenza col dato nazionale

Mentre il Paese ha respinto la riforma, il Comune di Busto Arsizio si è confermato per il SÌ, con risultati ancora più marcati rispetto al capoluogo.

Nelle 81 sezioni cittadine, il «Sì» ha trionfato con il 55,23%, raccogliendo 21.597 preferenze. Il fronte del «No» si è invece fermato al 44,77%, pari a 17.505 voti. Si tratta di uno scarto superiore ai sette punti percentuali, che posiziona Busto Arsizio nettamente in controtendenza rispetto al dato nazionale.

Partecipazione e numeri

Anche sul fronte della partecipazione, Busto ha risposto positivamente: su 64.287 elettori, si sono recati ai seggi 39.324 cittadini, per un’affluenza definitiva del 61,17%. Il report finale del Comune segnala inoltre 161 schede nulle, 61 schede bianche e nessuna scheda contestata.