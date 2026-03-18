Busto Arsizio, scende in campo la “Experience Volley School Cup”: lo sport che unisce scuola e professione
Al via la prima edizione del torneo per le studentesse delle superiori. Non solo volley: i ragazzi si metteranno alla prova anche con grafica, comunicazione e tifo positivo
Il volley come motore di aggregazione, ma anche come palestra per il futuro lavorativo. Nasce con queste premesse la prima edizione della Experience Volley School Cup, un progetto ambizioso proposto da UYBA Volley e Experience Summer Camp, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.
Un torneo, mille sfaccettature
Il cuore dell’iniziativa è un torneo di pallavolo destinato alle studentesse delle scuole secondarie di II grado cittadine. Ma la vera novità risiede nel coinvolgimento totale degli istituti: gli studenti non saranno solo atleti, ma veri protagonisti dell’organizzazione. Il progetto prevede infatti la creazione di diversi gruppi di lavoro:
Area Grafica: per l’ideazione dei loghi e delle divise da gioco.
Area Comunicazione: un vero ufficio stampa per gestire canali social, foto e video.
Tifo Positivo: per organizzare coreografie e cori basati su valori etici e rispetto.
Primo Soccorso: coinvolgimento diretto degli studenti già in possesso di attestati BLSD.
Prossima tappa: il 30 marzo al Liceo Tosi
L’attenzione si sposta ora verso la terza fase del torneo. Contrariamente a quanto inizialmente previsto dal calendario che indicava il 23 marzo, il prossimo appuntamento ufficiale è fissato per lunedì 30 marzo. Le gare si svolgeranno presso il Liceo Tosi di Busto Arsizio, dove le squadre si sfideranno per definire gli accoppiamenti delle finali. Sarà una mattinata decisiva per stabilire chi potrà contendersi il podio nell’arena centrale durante l’evento conclusivo.
Valenza formativa e PCTO
Il progetto non si limita al campo da gioco. Grazie alla sua valenza formativa, le ore dedicate dagli studenti del triennio alle attività organizzative, grafiche o di comunicazione potranno essere riconosciute come ore di PCTO. Sono inoltre previsti webinar di formazione su temi come l’ecodesign, la psicologia dello sport e la gestione del denaro.
Il calendario e le finali
Il torneo, iniziato a novembre 2025 , vede la partecipazione di istituti storici come i Licei Pantani, Crespi, Tosi, Candiani e gli istituti ITE Tosi, Verri, Facchinetti e Fermi.
L’atto conclusivo si terrà il 13 aprile 2026 nella prestigiosa cornice della e-Work Arena, dove le finaliste potranno interagire con le giocatrici della prima squadra della UYBA Volley.
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