Bustocco fermato al casello di Gallarate con 16 chili di hashish divisi in 158 panetti, altra droga era a casa
Si tratta di un 34enne incensurato. Dopo il controllo in autostrada è scattata anche la perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di eroina, ketamina, marijuana e altro hashish
Un uomo di 34 anni, residente a Busto Arsizio e incensurato, è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel bagagliaio dell’auto su cui viaggiava sono stati trovati quasi 16 chili di hashish.
L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona durante un servizio di pattugliamento lungo l’autostrada A8, nei pressi della barriera di Gallarate Nord, nel territorio comunale di Gallarate.
Il controllo in autostrada
Gli agenti hanno fermato l’autovettura con a bordo il trentaquattrenne. L’uomo, secondo quanto riferito dalla Questura, si sarebbe mostrato particolarmente agitato durante il controllo, insospettendo i poliziotti.
È così scattata la perquisizione personale, estesa anche al veicolo. All’interno del portabagagli è stato rinvenuto un borsone nero contenente 158 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 16 chilogrammi. Alla luce dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.
La perquisizione a casa
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore droga nell’abitazione del trentaquattrenne: circa 49 grammi di eroina, 60 grammi di ketamina, oltre un chilo di marijuana e altri 50 grammi circa di hashish.
Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato trasferito alla Casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
