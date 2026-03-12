Cairate inaugura il nuovo bike park: gara di mountain bike e festa per l’apertura

Il nuovo Bike Park di Cairate è pronto ad aprire ufficialmente le sue porte. Domenica 15 marzo 2026, alle 9.30, è in programma l’inaugurazione dell’impianto realizzato nell’area accanto all’ex cartiera Vita Mayer, uno spazio recuperato e trasformato in luogo dedicato allo sport e all’aggregazione.

Nel cuore della Valle Olona, tra paesaggi verdi, piste ciclabili e scorci che raccontano la storia industriale del territorio, il nuovo impianto si propone come punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e per i più giovani.

La giornata inaugurale sarà accompagnata anche da un importante appuntamento sportivo dedicato ai più giovani. È infatti in programma lo Short Track Giovanissimi – Trofeo Franco Landoni A.M., gara valida come seconda prova del Circuito Lombardia Short Track (ID gara 180425) promosso dal Comitato regionale della Federazione ciclistica.

La competizione, organizzata dalla Ju Green Asd di Gorla Minore, è rivolta alle categorie giovanissimi con la presenza anche della categoria promozionali (ex G0). Il ritrovo degli atleti è previsto alle 8.30 al Bike Park di Cairate, mentre la partenza della gara è fissata per le 10.

L’evento rappresenterà anche l’occasione per presentare ufficialmente al pubblico la nuova Pump Track di Cairate, un circuito con dossi e curve paraboliche pensato per biciclette, Bmx e altre discipline su ruote, realizzato per offrire uno spazio di allenamento e divertimento accessibile a giovani e appassionati.

L’organizzazione della giornata è resa possibile grazie all’impegno della Ju Green Asd, guidata dal presidente Cesare Bosetti e dal responsabile fuoristrada Mauro Cumerlato Melter, in collaborazione con il Comune di Cairate e con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Pugliese, che ha sostenuto il progetto puntando sullo sport come strumento di aggregazione e crescita per i giovani.

A presiedere la giuria della gara sarà Giuseppe Alberti, affiancato dal giudice di arrivo Walter Caregnato.

La giornata si preannuncia come una vera festa del ciclismo giovanile, con mini biker provenienti da diverse società, staff tecnici, famiglie e appassionati pronti a riempire il nuovo bike park per una mattinata all’insegna dello sport, dell’energia e del divertimento.

Il progetto complessivo del bike park è stato finanziato principalmente da Regione Lombardia con circa 500 mila euro, a cui si aggiunge un contributo del Comune di Cairate, per un investimento complessivo di circa 570 mila euro destinato alla riqualificazione di un’ampia area ex industriale.

(Foto di Ju Green Asd)