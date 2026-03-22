Calcio juniores, reti inviolate per la Castellanzese contro la Casatese Merate

Secondo pareggio consecutivo a reti inviolate per la Castellanzese che impatta 0-0 in casa contro la Casatese Merate al termine di un match che ha visto i neroverdi creare alcune buone occasioni pericolose specialmente nella prima frazione, con gli ospiti che hanno risposto nella ripresa provando a impensierire Dominioni.

La cronaca

Neroverdi che partono aggressivi, con la coppia d’attacco formata da Rivolta e Galbersanini.

Primo pericolo per la porta difesa da Cucchi al quarto d’ora, quando l’angolo di Donizetti viene messo fuori area, dove è ben appostato Greco che controlla e calcia in semi rovesciata trovando però sulla sua strada il portiere avversario, bravo a bloccare e a far ripartire i suoi.

Ancora Greco – il più pericoloso della Castellanzese nella prima mezz’ora – prova a inquadrare la porta dall’altezza del secondo palo, sfruttando sempre un’azione da calcio d’angolo di Donizetti, con la conclusione che però risulta troppo debole per impensierire la retroguardia della Casatese.

Squadra ospite che prova a farsi vedere in avanti con un bel lancio lungo in favore di Gianola, bravo a controllare al limite dell’area e a calciare, conclusione che sorvola la traversa della porta difesa da Dominioni.

Prima frazione di gioco che si conclude a reti inviolate tra le due squadre, con la Castellanzese maggiormente incisiva e propositiva in avanti ma poco fortunata nelle conclusioni verso la porta difesa da Cucchi.

Nella ripresa, con Mister Frontini che modifica il modulo passando al 4-3-1-2, la Casatese prova a rendersi pericolosa dopo una dozzina di minuti con un tiro insidioso dal fondo del campo da parte di Mottola, che trova però solamente l’esterno della rete.

Casatese vicina al vantaggio con una doppia occasione al ventesimo: dapprima è Mozzanica che tenta il tiro dal limite dell’area, con la palla che sfila di poco a lato della porta neroverde mentre successivamente un lancio lungo dalle retrovie trova Gianola, bravo ad infiltrarsi in area di rigore e a presentarsi a tu per tu con Dominioni, che non si lascia sorprendere e chiude lo specchio alla conclusione dell’avversario.

Risultato che non si sblocca nonostante i vari tentativi da una parte e dall’altra, con i neroverdi che conquistano il secondo pareggio per 0-0 consecutivo.

«Oggi abbiamo faticato sia nella costruzione sia nel palleggio – dichiara mister Matteo Frontini al termine del match – ma tutto sommato questo è un punto guadagnato. Abbiamo provato a vincerla creando qualche buona occasione ma senza successo, ora dobbiamo lavorare bene in vista del prossimo impegno che ci vedrà opposti al Varese».

La Juniores Nazionale ritorna in campo sabato 28 Marzo 2026 per affrontare fuori casa il Varese, con il fischio d’inizio fissato alle ore 15.30.