Calici al Museo, a Busto Arsizio un weekend tra vini d’eccellenza e sapori gourmet

Sabato 7 e domenica 8 marzo al Museo del Tessile torna l’evento enogastronomico con 35 produttori da tutta Italia, oltre 400 etichette in degustazione e un menù speciale pensato per esaltare ogni calice

Sabato 7 e domenica 8 marzo, il Museo del Tessile di Busto Arsizio si prepara ad accogliere la terza edizione di

CALICI AL MUSEO

uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi della stagione.

Per due giorni gli spazi dell’ex cotonificio si trasformeranno nel cuore pulsante dell’enogastronomia italiana, con 35 produttori selezionati da tutta Italia e oltre 400 etichette in degustazione libera. Un percorso tra territori, profumi e storie da scoprire calice dopo calice, pensato per un pubblico curioso e attento alla qualità.

Accanto alle eccellenze vinicole, spazio anche al gusto con una selezione di specialità gourmet e un menù degustazione di quattro portate, studiato per valorizzare al meglio i vini in assaggio. In carta:

Crema vellutata di ricotta profumata al limone con crumble aromatico alle erbe

Bignè salato con insalatina russa al curry

Lasagnetta di zucchine con provola affumicata

Mousse al cioccolato

Tre le formule di ingresso disponibili: Solo Wine, Solo Food e Food & Wine. È attiva una promozione speciale: i primi 250 biglietti Food & Wine sono acquistabili in prevendita al prezzo di 20 euro.

Per vivere al meglio l’esperienza, è fortemente consigliato acquistare il biglietto in prevendita online, sul circuito ufficiale DiyTicket.

L’evento si svolgerà interamente al coperto e sarà garantito anche in caso di maltempo.

Orari

Sabato 7 marzo 2026: dalle 11 alle 21

Domenica 8 marzo 2026 dalle 11 alle 19

Dopo il successo delle precedenti edizioni, “Calici al Museo” si presenta ancora più ricco e completo, con un’esperienza che unisce il racconto del vino all’abbinamento gastronomico, nella cornice suggestiva del Museo del Tessile.

Un’occasione per vivere un fine settimana all’insegna della qualità, della scoperta e del piacere della convivialità.