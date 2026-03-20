Camion esce di carreggiata a Cassinetta di Biandronno: traffico rallentato

Un camion è finito fuori strada nel pomeriggio di venerdì 20 marzo a Cassinetta di Biandronno, causando disagi alla circolazione. Il mezzo pesante è rimasto in bilico tra la carreggiata e una rivetta a lato della strada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e il recupero.

L’intervento dei soccorsi

L’episodio si è verificato nel corso del pomeriggio. Per cause ancora in fase di accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo che è uscito parzialmente dalla sede stradale, fermandosi in una posizione instabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni per riportare il camion sulla carreggiata e mettere in sicurezza l’area.

Traffico rallentato

Le operazioni di recupero hanno comportato qualche rallentamento alla circolazione nella zona, con disagi per gli automobilisti in transito. Non risultano, al momento, feriti.