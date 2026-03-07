Varese News

Lombardia

Campionato universitario italiano a squadre di scacchi: Insubria Chess in gara alla Bicocca

Giornata di competizione per gli studenti appassionati di scacchi impegnati oggi nel “CUIS“: la fase nazionale che riunisce 20 squadre universitarie provenienti da tutta Italia

Generico 02 Mar 2026

Giornata di competizione per gli studenti appassionati di scacchi impegnati oggi nel CUIS – Campionato universitario italiano a squadre, la fase nazionale che riunisce 20 squadre universitarie provenienti da tutta Italia. L’evento si svolge negli spazi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Tra le formazioni in gara anche Insubria Chess, squadra composta interamente da studenti universitari e organizzata grazie all’impegno di Teresa Lopedota, presidente del circolo scacchistico di Cocquio-Trevisago.

La squadra schiera alla prima scacchiera il dottor Renzo Mantovani, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, maestro internazionale e pluricampione italiano.

Completano la formazione:

  • Seconda scacchiera: Andrea Frattini, campione provinciale 2023;

  • Terza scacchiera: Antonio Pesavento;

  • Quarta scacchiera: Federico Trotta.

Per la competizione odierna si registra anche la prima esperienza come secondo arbitro per Beatrice Caldelari, impegnata nella direzione degli incontri del campionato.

Il CUIS rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del panorama scacchistico universitario italiano, un’occasione per mettere alla prova talento, strategia e spirito di squadra tra studenti provenienti da diversi atenei del Paese.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.