Campionato universitario italiano a squadre di scacchi: Insubria Chess in gara alla Bicocca
Giornata di competizione per gli studenti appassionati di scacchi impegnati oggi nel “CUIS“: la fase nazionale che riunisce 20 squadre universitarie provenienti da tutta Italia
Giornata di competizione per gli studenti appassionati di scacchi impegnati oggi nel CUIS – Campionato universitario italiano a squadre, la fase nazionale che riunisce 20 squadre universitarie provenienti da tutta Italia. L’evento si svolge negli spazi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Tra le formazioni in gara anche Insubria Chess, squadra composta interamente da studenti universitari e organizzata grazie all’impegno di Teresa Lopedota, presidente del circolo scacchistico di Cocquio-Trevisago.
La squadra schiera alla prima scacchiera il dottor Renzo Mantovani, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria, maestro internazionale e pluricampione italiano.
Completano la formazione:
-
Seconda scacchiera: Andrea Frattini, campione provinciale 2023;
-
Terza scacchiera: Antonio Pesavento;
-
Quarta scacchiera: Federico Trotta.
Per la competizione odierna si registra anche la prima esperienza come secondo arbitro per Beatrice Caldelari, impegnata nella direzione degli incontri del campionato.
Il CUIS rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del panorama scacchistico universitario italiano, un’occasione per mettere alla prova talento, strategia e spirito di squadra tra studenti provenienti da diversi atenei del Paese.
