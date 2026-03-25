Campionesse, talenti e nuove promesse: Icesport Varese conquista il weekend

Un fine settimana di grande sport, passione e risultati straordinari per Icesport Varese, storica società di pattinaggio su ghiaccio attiva dal 1990, che ancora una volta si conferma protagonista a tutti i livelli, dal nazionale all’internazionale.

Ad aprire il weekend è stata la terza gara Bronze della stagione, a San Donato Milanese, che ha visto la partecipazione di ben 16 atlete, tutte determinate a dimostrare il proprio valore in pista.

Tra i risultati più significativi spicca la vittoria di Anastasiia Egorova, autrice di una prestazione brillante e sicura. Ottimi piazzamenti anche per Maya Primon, Arianna Piccinali e Martina Piccinelli, sul secondo gradino del podio nelle proprie categorie. A completare questo quadro di grande soddisfazione, il terzo posto di Elettra Urso, che ha saputo distinguersi per eleganza e determinazione. Una gara che conferma la profondità e la qualità del vivaio della società, capace di formare atlete competitive e in costante crescita.

Le emozioni sono proseguite con la Finale Nazionale di Aosta di pattinaggio sincronizzato, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione. Qui la squadra Frost Fairies Mixed Age ha conquistato nuovamente il primo posto, laureandosi campionessa nazionale di categoria per la stagione 2025/2026. Un risultato di enorme valore, frutto di lavoro, disciplina e straordinaria coesione di gruppo. Le più giovani, le Juvenile, hanno ottenuto un quarto posto: un piazzamento che, pur segnato da qualche piccola imprecisione, non cancella l’eccellente punteggio tecnico ottenuto e lascia intravedere un futuro ricco di soddisfazioni. Anche in questa occasione, Icesport Varese ha dimostrato quanto il lavoro di squadra e la cura dei dettagli siano elementi fondamentali per raggiungere traguardi importanti.

A chiudere questo intenso weekend è stata la gara internazionale European Wulfenia Cup di Pontebba, palcoscenico di grande prestigio che ha visto confrontarsi atleti provenienti da diversi Paesi. Per Athena Poubland-Papi e Antonina Suder si è trattato della prima esperienza internazionale: entrambe hanno affrontato la competizione con grande maturità, portando in pista programmi puliti, ben eseguiti e ricchi di personalità. Un debutto più che promettente, che rappresenta un importante passo nel loro percorso sportivo. Straordinaria anche la prestazione di Amanda Barbazza, che ha conquistato un eccellente sesto posto su oltre 30 partecipanti, dimostrando grinta, qualità tecnica e grande competitività a livello internazionale.

Tre appuntamenti diversi, uniti da un percorso di crescita costante e dal buon livello di preparazione delle atlete di Icesport Varese. Il fine settimana ha messo in evidenza risultati significativi e la qualità del lavoro portato avanti quotidianamente in pista.

Un bilancio positivo, che conferma il percorso intrapreso dalla società e rappresenta al tempo stesso uno stimolo a proseguire con impegno e determinazione verso i prossimi appuntamenti stagionali.