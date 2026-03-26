“Campo dei Fiori siamo noi”: tornano le giornate per prendersi cura del Parco varesino

Il Parco Campo dei Fiori chiama a raccolta i cittadini per la sesta edizione di “Campo dei Fiori siamo noi”. Domenica 29 marzo ripartono le giornate di volontariato ambientale, un’iniziativa nata nel 2021 che trasforma gli amanti della natura in custodi attivi del territorio. Accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), i partecipanti potranno contribuire alla manutenzione dei sentieri e alla cura del verde in uno dei polmoni più importanti della provincia.

Un successo che cresce di anno in anno

Il progetto ha saputo costruire nel tempo una rete solida tra pubblico e privato. Solo lo scorso anno sono stati circa 150 i cittadini che hanno indossato i guanti da lavoro, affiancati da realtà come Fastweb e Vibram e dai giovani volontari dei campi internazionali di Legambiente. Per il 2026 l’impegno si allarga: oltre al cuore del Parco, le attività toccheranno anche il Parco Valle della Bevera e il Parco Golfo della Quassa.

Il primo appuntamento alla Rasa

Il debutto della stagione è fissato per domenica mattina presso il Centro Parco Villaggio Cagnola, alla Rasa di Varese. Il programma prevede la manutenzione del sentiero che sale verso il Monte Legnone: i volontari si occuperanno della pulizia delle canaline di scolo e della rimozione di rami e tronchi che ostacolano il passaggio. Il ritrovo è alle 8:30 nel parcheggio antistante la villa, con conclusione dei lavori prevista per mezzogiorno.

Come partecipare e cosa portare

Per unirsi alla squadra è necessario iscriversi online tramite il portale Insubriparks. Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento idoneo, con scarponcini da trekking e pantaloni lunghi per muoversi in sicurezza nel bosco. Mentre i guanti da lavoro saranno forniti direttamente dal Parco, ai partecipanti è richiesto di portare con sé una borraccia. In caso di maltempo, la conferma dello svolgimento verrà inviata via mail agli iscritti nei giorni precedenti.

Il valore della cura condivisa

«L’iniziativa rappresenta ormai un appuntamento consolidato – spiegano dal Parco Campo dei Fiori – per chi desidera contribuire attivamente alla tutela del territorio». Non si tratta solo di lavoro manuale, ma di un’occasione per fare squadra all’aria aperta, conoscendo meglio i segreti della flora e della fauna locale sotto la guida esperta delle GEV.