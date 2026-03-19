Candiani: “Bene il taglio delle accise anticipato dalla visita di Salvini a Gallarate, ora stop alle speculazioni”

Il deputato tradatese della Lega Stefano Candiani esprime soddisfazione per le decisioni adottate dal Governo sul fronte del caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato una riduzione delle accise fino a 25 centesimi al litro, una misura che punta ad alleggerire il peso dei rincari su famiglie e imprese.

Secondo Candiani, si tratta di un risultato atteso e coerente con quanto già anticipato nei giorni scorsi durante un incontro a Gallarate con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e gli iscritti della Lega della provincia di Varese.

Il provvedimento del Governo

«Esprimo soddisfazione per le decisioni prese dal Governo nel Consiglio dei Ministri di ieri sera in tema di riduzione delle accise di 0,25 euro al litro sul costo dei carburanti alla pompa» – Stefano Candiani, deputato della Lega –

Il tema era già stato affrontato martedì sera a Gallarate, durante una riunione con Matteo Salvini e i militanti del partito. «Il rincaro dei prezzi e il rischio di speculazione sul carburante alla pompa mette in difficoltà le nostre imprese e anche le famiglie» – Stefano Candiani, deputato della Lega.

In quell’occasione, spiega Candiani, era stata anticipata una riunione decisiva tenuta il giorno successivo a Milano, con la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti e delle principali società del settore. Dall’incontro è scaturito il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, con il coinvolgimento diretto dei ministri Giorgetti e Salvini.

«Occorre adesso una forte sorveglianza sui prezzi della benzina e del gasolio alla pompa, affinché eventuali speculazioni siano stroncate sul nascere» – Stefano Candiani, deputato della Lega.