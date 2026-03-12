Cantieri aperti a Varese, la commissione ci ritenta: appuntamento il 21 marzo all’ex macello

La storia della commissione consiliare Lavori Pubblici dedicata ai cantieri aperti a Varese dal 2016 e ancora non conclusi, si arricchisce di un nuovo capitolo.

Dopo che la prima convocazione — quella in presenza nell’area dell’ex macello — era saltata generando anche un acceso scontro tra il consigliere della Lega Stefano Angei e la presidente della commissione Maria Paola Cocchiere, e dopo che la seduta era stata rifissata il 16 febbraio in videoconferenza ed è andata deserta, ora si riprova. Di persona e nello stesso posto di partenza: sabato 21 marzo alle 11 nell’area davanti all’ex macello.

Sul tavolo restano gli stessi temi che Angei e gli altri consiglieri leghisti avevano richiesto nella convocazione: lo stato di avanzamento di tutti i cantieri avviati dall’amministrazione comunale a partire dal 2016 e non ancora conclusi, con una relazione dettagliata per ciascuno che indichi date di ultimazione previste, eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma e le relative motivazioni, oltre a un quadro chiaro sui costi iniziali e sugli eventuali incrementi di spesa.

Confermata anche la richiesta di presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati.