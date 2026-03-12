Cantieri aperti a Varese, la commissione ci ritenta: appuntamento il 21 marzo all’ex macello
Dopo il rinvio di gennaio e la videoconferenza di febbraio, ora si riprova in presenza: sabato 21 marzo alle 11 nell'area davanti all'ex macello. Il tema sono sempre i cantieri aperti dal 2016
La storia della commissione consiliare Lavori Pubblici dedicata ai cantieri aperti a Varese dal 2016 e ancora non conclusi, si arricchisce di un nuovo capitolo.
Dopo che la prima convocazione — quella in presenza nell’area dell’ex macello — era saltata generando anche un acceso scontro tra il consigliere della Lega Stefano Angei e la presidente della commissione Maria Paola Cocchiere, e dopo che la seduta era stata rifissata il 16 febbraio in videoconferenza ed è andata deserta, ora si riprova. Di persona e nello stesso posto di partenza: sabato 21 marzo alle 11 nell’area davanti all’ex macello.
Sul tavolo restano gli stessi temi che Angei e gli altri consiglieri leghisti avevano richiesto nella convocazione: lo stato di avanzamento di tutti i cantieri avviati dall’amministrazione comunale a partire dal 2016 e non ancora conclusi, con una relazione dettagliata per ciascuno che indichi date di ultimazione previste, eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma e le relative motivazioni, oltre a un quadro chiaro sui costi iniziali e sugli eventuali incrementi di spesa.
Confermata anche la richiesta di presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.