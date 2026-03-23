Capitali, medtech e biotech: la partita decisiva dell’economia della salute

Un territorio profondamente radicato nelle proprie origini, ma capace di pensarsi e muoversi in chiave internazionale. È da qui che Anna Gervasoni, rettrice della Liuc di Castellanza, ha iniziato il suo intervento nella seconda sessione “Dalla scienza alla cura: medtech e biotech come motore di innovazione” nella tre giorni dedicata all’economia della salute alle Ville Ponti di Varese.

Gervasoni ha richiamato l’identità della Liuc, con i suoi 2.400 studenti e 152 partnership internazionali, come esempio di un modello che tiene insieme appartenenza locale e apertura globale. Un equilibrio che, secondo la rettrice della Liuc, rappresenta un valore anche per importare best practice internazionali, in particolare nel campo finanziario, dove le regole sono spesso più snelle e la burocrazia meno pesante.

LA VARIABILE TEMPO

Il nodo, ha spiegato, è tutto nella variabile tempo. Non il tempo inteso come rincorsa al breve periodo, ma come certezza e velocità dei processi. Un elemento decisivo per chi investe. Private equity, venture capital e fondi infrastrutturali, ha ricordato, lavorano per definizione su orizzonti lunghi, ideali per accompagnare innovazione e sviluppo. Ma lungo termine non può significare incertezza. Ed è proprio qui che l’Italia, e spesso anche l’Europa, rischiano di perdere occasioni preziose.

Secondo Gervasoni, l’economia della salute è una delle partite più importanti per il Paese e per la Lombardia. Un ecosistema che comprende non solo cura e prevenzione, ma anche filiere industriali, medtech, biotech, logistica e servizi, con ricadute occupazionali molto rilevanti.

IL PRIMATO DELLA LOMBARDIA

In questo scenario la Lombardia si conferma locomotiva dell’innovazione: concentra oltre il 30% dei brevetti italiani e, proprio nell’economia della salute, si colloca ai vertici per numero di depositi. Anche il mondo della finanza privata guarda con interesse crescente a questo comparto. In Lombardia, ha osservato, il fermento è forte e il rapporto tra investimenti e Pil regionale consente un confronto con le principali regioni europee. Il medtech e il biotech, insieme al digitale, sono ormai tra i settori che attraggono maggiormente capitali privati, anche perché uniscono tre fattori decisivi: innovazione, respiro internazionale e prospettive di redditività.

Negli ultimi anni, ha sottolineato Gervasoni, in Italia e soprattutto in Lombardia si sono create nuove infrastrutture finanziarie e un ecosistema più maturo. Tech transfer, venture capital, private equity, università e centri di ricerca hanno iniziato a parlarsi davvero. Un cambiamento non scontato, costruito con fatica, ma che oggi rende più credibile la filiera dell’innovazione. Resta però aperta la questione della semplificazione. Per startup, innovazione precoce e corporate venture servono regole più agili e percorsi più rapidi.

LA SFIDA

Da qui la proposta evocata da Gervasoni, il cosiddetto “28esimo Stato europeo”, uno spazio normativo con poche regole, semplici e condivise, capace di superare i limiti delle scale nazionali e favorire crescita, reti e investimenti. Del resto, i capitali, in Italia e all’estero, ci sono. Quelli italiani tendono a investire nel paese, quelli internazionali possono arrivare, ma chiedono meno burocrazia. La sfida, allora, è rendere compatibili innovazione, finanza e tempi decisionali.