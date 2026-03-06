Carburanti, l’allarme degli autotrasportatori Fita CNA: “Rincari pura speculazione. E ora a molti di noi conviene stare fermi”
Il conflitto in Iran fa schizzare i prezzi alla pompa: per un mezzo pesante da centomila chilometri l'anno, si rischia un aggravio di oltre tredicimila euro. CNA Fita chiede un credito d'imposta straordinario al Governo
Il conflitto in Iran sta scatenando un’ondata di rincari dei carburanti che mette a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell’autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. E sul territorio, chi lavora nel settore non usa mezzi termini. «I rincari di questi giorni sono pura speculazione – sottolinea Riccardo Gervasoni, responsabile di CNA Fita Lombardia Nord Ovest – Mi aspettavo un rincaro tra una ventina di giorni, invece in tre giorni abbiamo già visto trenta centesimi di aumento. Facendo due conti, da trasportatore, in certi casi mi conviene stare fermo».
Se le tensioni nello Stretto di Hormuz dovessero continuare, le stime nazionali di CNA Fita prospettano un ulteriore rincaro di 0,445 euro al litro, pari a un più venticinque per cento, che si tradurrebbe in tredicimila euro di spesa extra l’anno per ogni singolo automezzo che percorre centomila chilometri. «Qui il problema è serio, e forse non tutti se ne rendono conto ancora – continua Gervasoni – E la differenza non la fa la grandezza dell’impresa, ma il margine tra il costo e quello che si riesce a chiedere. Il mondo del trasporto è molto variegato: chi ha meno margine soffrirà moltissimo».
A livello nazionale, CNA Fita ha già inviato una richiesta urgente al Ministero — prima associazione a farlo, sottolinea Gervasoni — chiedendo un credito d’imposta straordinario a sostegno di tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dalla classe ambientale e dalla massa del veicolo, esteso a gasolio, AdBlue e gas per autotrazione. Le risorse, secondo l’associazione, potrebbero arrivare dall’extragettito IVA, da redistribuire per calmierare i prezzi alla pompa.
C’è poi un nodo strutturale che la crisi rende ancora più acuto: il rimborso delle accise, vitale per le imprese con mezzi sopra i settantacinque quintali, viene richiesto trimestralmente e incassato mesi dopo. Se il prezzo sale di venti centesimi, ogni impresa si trova di fatto a “prestare” allo Stato circa seimila euro in più all’anno per camion, in attesa della compensazione. CNA Fita chiede da anni che il rimborso scatti automaticamente al momento della presentazione della domanda. «Siamo di fronte a una tempesta perfetta – ha dichiarato il presidente nazionale dell’associazione, Michele Santoni – Mentre le nostre imprese investono per adeguarsi alle nuove normative tecnologiche e ambientali, i costi operativi diventano insostenibili. Il peso della crisi energetica internazionale non può essere scaricato interamente sulle spalle degli autotrasportatori».
