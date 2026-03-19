Carburanti, scatta da oggi lo sconto di 25 centesimi: la misura durerà 20 giorni
La misura, valida fino all'8 aprile, costa mezzo miliardo e include controlli anti-speculazione. Il Pd critica il tempismo del provvedimento, arrivato a tre giorni dal referendum, definendolo di stampo "elettorale"
Il governo italiano ha approvato ieri sera, mercoledì 18 marzo, un decreto legge che introduce un taglio di 25 centesimi al litro sulle accise dei carburanti, in vigore da oggi 19 marzo per 20 giorni.
La misura, pubblicata immediatamente in Gazzetta Ufficiale, stanzia poco più di mezzo miliardo di euro e mira a contrastare gli aumenti dei prezzi alla pompa legati alla crisi mediorientale.
Il Consiglio dei ministri, convocato a sorpresa alle 19 dalla premier Giorgia Meloni prima della sua partenza per Bruxelles, ha approvato anche il rafforzamento dei poteri ispettivi contro gli speculatori e sanzioni per benzinai e fornitori. Per gli autotrasportatori è stato ripristinato il credito d’imposta al 20%.
La premier ha rivendicato l’intervento come necessario per fermare “aumenti ingiustificati” e la “possibile impennata dei prezzi”, sottolineando che il governo è pronto a prorogare la misura se la crisi non dovesse rientrare. Le opposizioni, in particolare il Pd, hanno criticato il tempismo del provvedimento, arrivato a tre giorni dal referendum, definendolo di stampo “elettorale”.
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