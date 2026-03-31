Carcassa di animale abbandonata sul sentiero del lavatoio di Brunello: scattano le segnalazioni alle autorità
La segnalazione di un lettore. Accanto alla carcassa sono state trovate anche alcune bottiglie di plastica vuote
Una carcassa di animale, presumibilmente un ovino, è stata abbandonata lungo la strada sterrata che dalla Cappella del Crocifisso, in via Campo di Maggio, porta allo storico lavatoio di Brunello.
I resti, come segnalato dal lettore Marco Saugo, erano contenuti in un sacco di plastica lasciato aperto sul sentiero, con i visceri riversati direttamente sul percorso. Accanto alla carcassa sono state trovate anche alcune bottiglie di plastica vuote. Il fatto è stato segnalato alle autorità.
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