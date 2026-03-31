Varese News

Varese Laghi

Carcassa di animale abbandonata sul sentiero del lavatoio di Brunello: scattano le segnalazioni alle autorità

La segnalazione di un lettore. Accanto alla carcassa sono state trovate anche alcune bottiglie di plastica vuote

Generico 30 Mar 2026

Una carcassa di animale, presumibilmente un ovino, è stata abbandonata lungo la strada sterrata che dalla Cappella del Crocifisso, in via Campo di Maggio, porta allo storico lavatoio di Brunello.

I resti, come segnalato dal lettore Marco Saugo, erano contenuti in un sacco di plastica lasciato aperto sul sentiero, con i visceri riversati direttamente sul percorso. Accanto alla carcassa sono state trovate anche alcune bottiglie di plastica vuote. Il fatto è stato segnalato alle autorità.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.