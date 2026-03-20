Caronno Pertusella, alla Rhea con il FAI per un viaggio tra storia industriale e pausa caffè

Sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate FAI portano i visitatori alla scoperta di una realtà industriale internazionale nata negli anni Sessanta e oggi presente in oltre cento Paesi nel mondo

Anche Caronno Pertusella partecipa alle Giornate FAI di Primavera con l’apertura straordinaria dell’headquarter di Rhea Vendors Group, eccellenza internazionale nel settore delle macchine per la pausa caffè. Un’occasione per scoprire da vicino una realtà che ha portato il made in Italy in oltre 100 Paesi.

Fondata nel 1960 da Aldo Majer dopo un’intuizione nata negli Stati Uniti, Rhea è oggi tra i principali produttori mondiali di distributori automatici di bevande. L’azienda ha sede a Caronno Pertusella, in un territorio cresciuto industrialmente dagli anni Sessanta.

Lo stabilimento di via Trieste, rinnovato tra il 2020 e il 2021 con attenzione alla sostenibilità, ospita anche uno showroom che racconta l’evoluzione del design grazie alla collaborazione con designer di fama internazionale.

Durante le Giornate FAI i visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato tra storia e innovazione: dall’iconico distributore di chewing-gum degli anni Sessanta fino alle macchine più recenti con schermi interattivi.

Tra i progetti più significativi «Barista On Demand», «Monolite» – premiato con il Good Design Award – e «Coffee Landscape», nuova idea di pausa caffè sviluppata con Carlo Ratti Associati e Italo Rota. Alcuni prodotti Rhea sono stati esposti anche al MoMA di New York.

Le visite si svolgeranno sabato 21 marzo dalle 14.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30) e domenica 22 marzo dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30). I turni partono ogni 20 minuti, con una durata di circa 40 minuti per ciascuna visita.