Carte d’identità cartacee non più valide dal 3 agosto, aperture straordinarie dell’anagrafe di Somma
Gli sportelli saranno dedicati esclusivamente al rilascio della CIE per i residenti di Somma Lombardo e saranno aperti dalle 16 alle 19.30 per due giorni al mese fino a giugno. Prima apertura il 10 marzo
Il Comune di Somma Lombardo ricorda ai cittadini che tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento.
La disposizione deriva dal Regolamento europeo 2019/1157, che stabilisce il passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Dal 3 agosto 2026 la versione cartacea non avrà più alcun valore legale e non potrà essere utilizzata né come documento di riconoscimento né per viaggiare, sia in Italia sia negli altri Paesi dell’Unione Europea.
Per agevolare i cittadini nel rinnovo del documento, e in attuazione della circolare n. 12 del 6 febbraio 2026 della Prefettura di Varese, i Servizi Demografici del Comune hanno organizzato alcune aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe, senza necessità di appuntamento. Gli sportelli saranno dedicati esclusivamente al rilascio della CIE per i residenti di Somma Lombardo e saranno aperti dalle 16 alle 19.30, con ultimo ticket distribuito alle 19.15, nelle seguenti date:
- 10 e 31 marzo 2026
- 7 e 28 aprile 2026
- 5 e 12 maggio 2026
- 16 e 23 giugno 2026
Restano invariati gli orari di apertura ordinari dei Servizi Demografici, che comprendono Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale.
Dal Comune arriva anche un invito ai cittadini a non attendere l’ultimo momento, perché il rilascio della carta d’identità elettronica non è immediato e richiede alcuni giorni per la consegna.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0331 989052 oppure scrivere all’indirizzo email demografici@comune.sommalombardo.va.it.
