Casciago, dopo il crollo in viale Bassani esplode la polemica: «Tragedia sfiorata per colpa dell’ideologia»

Non è solo la conta dei danni a occupare la giornata di Casciago. Dopo il fortissimo vento che ha sferzato il territorio, il sindaco Mirko Reto, affiancato dal vice Alberto Gaggioni e dai tecnici del Comune, rompe gli indugi e punta il dito contro chi, nei mesi scorsi, ha bloccato l’intervento di messa in sicurezza di viale Bassani, viale storico nella parte alta del paese.

Galleria fotografica Quercia crollata in viale Bassani a Casciago 4 di 14

«Poteva essere una tragedia»

Il crollo della quercia in viale Bassani non è stato un incidente imprevedibile. La pianta è crollata ieri mattina (giovedì 16 marzo) alle 7:50, in pieno orario scolastico: «È il momento in cui i genitori accompagnano i figli a scuola, gli anziani vanno a comprare il pane — attacca il primo cittadino —. Se fosse passata un’auto in quel momento, oggi parleremmo di una tragedia. Invece, per fortuna, la pianta è caduta dalla parte opposta alle case, centrando “solo” una panchina e alcune auto nel parcheggio».

Lo scontro con i “verdi”: «Accuse di essere un assassino del verde»

Il sindaco ricostruisce mesi di tensioni. L’amministrazione aveva già individuato cinque piante pericolose (su un totale di 31 esemplari) da abbattere, ma l’iter è stato congelato: «La Sovrintendenza doveva darci l’autorizzazione, ma è intervenuta un’associazione, Italia Nostra, con una relazione tecnica “a vista” che contestava i nostri agronomi. Sono stato insultato su Facebook (post sotto), chiamato “assassino” e persona poco attenta all’ambiente. Il mio problema non è tagliare le piante, noi vogliamo un viale bello, ma sicuro. Questi esemplari sono stati piantati nel 1952, non sono secolari. È una visione ideologica che non tiene conto dell’incolumità delle persone. È facile fare i coraggiosi sui social, ma poi la responsabilità civile e penale cade solo sulle spalle del sindaco e dei dirigenti del Comune».

Costi raddoppiati e interventi d’urgenza

Oltre al rischio umano, c’è quello economico. Il blocco dell’intervento ha fatto lievitare i costi: «L’amministrazione non si diverte a spendere soldi per tagliare piante, ma ora i costi sono raddoppiati perché dovremo fare due interventi: prima la messa in sicurezza e poi l’abbattimento».

«Le piante in questione presentano gravi problemi fisiologici e di staticità. Alcune sono morte o morenti, altre hanno danni strutturali al “colletto”, il punto dove il fusto esce dal terreno. È una situazione ereditata da trent’anni di manutenzioni discutibili su un viale che era nato come privato per servire Villa Pirelli e poi donato al Comune già in condizioni precarie».

Cosa succede ora: ordinanza e messa in sicurezza

Viale Bassani resta chiuso con ordinanza contingibile e urgente. Nonostante il vento forte che continua a soffiare, i tecnici sono al lavoro: «Abbiamo già inviato le foto del disastro alla Sovrintendenza. Procederemo con la messa in sicurezza d’urgenza, attraverso una forte riduzione della chioma immediata degli esemplari a rischio, nove in totale, in attesa del via libera definitivo per l’abbattimento e la successiva ripiantumazione con essenze autoctone. L’anno scorso a luglio era venuta giù un’altra pianta — conclude il sindaco — la sorte ci ha dato due avvertimenti. Non aspetteremo il terzo».