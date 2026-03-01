Cassano Magnago celebra gli 80 anni del voto alle donne: un ciclo di eventi tra memoria e attualità

Il 2026 segna un anniversario fondamentale per la storia italiana: ottant’anni dal 1946, l’anno in cui le donne votarono per la prima volta, entrando pienamente nella vita democratica e politica del Paese. Per celebrare questa ricorrenza, ANPI, ACLI, il Centro Diurno Anziani di Cassano Magnago e il Coordinamento Donne ACLI Varese promuovono un ciclo di iniziative dedicate alla memoria, alla riflessione e all’attualità dei diritti femminili.

Il 2 giugno 1946 oltre 13 milioni di donne italiane si recarono alle urne in occasione del referendum istituzionale. Da quel voto nacquero anche le 21 Madri Costituenti, protagoniste della stesura della Carta repubblicana e portatrici di istanze decisive su diritti, cittadinanza e parità.

Il primo appuntamento è in programma martedì 3 marzo alle ore 21.00 alla sede ACLI di Cassano Magnago con la presentazione del libro di Danilo Sacco “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere”. L’opera raccoglie storie di donne dei cinque continenti che hanno contribuito, con determinazione e coraggio, al progresso civile e alla conquista dei diritti. Sarà presente l’autore; conduce l’incontro Gemma Tagliabue, con voce narrante di Luciana Sanarico

Il percorso proseguirà nella prima settimana di aprile con la mostra “Le Madri Costituenti”, realizzata dall’Associazione Culturale Stella Alpina di Pombia e dall’ANPI Comitato Provinciale di Novara. L’esposizione, in una versione arricchita, proporrà i volti e i profili biografici delle 21 Costituenti insieme ad articoli della Costituzione legati ai temi dei diritti e della cittadinanza.

Le iniziative vogliono essere un’occasione aperta a tutta la comunità per conoscere meglio la storia e le sue protagoniste, riflettendo sull’urgenza di una società più giusta e inclusiva. Celebrare gli ottant’anni del voto alle donne non significa solo ricordare un passaggio epocale, ma rinnovare l’impegno verso la parità e la partecipazione democratica.