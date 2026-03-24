Castano Primo festeggia il lunedì dell’Angelo con la Fiera Primaverile

Il lunedì dell’Angelo a Castano Primo coincide quest’anno con un tentativo di rilancio per una delle sue tradizioni più sentite. Il 6 aprile, giorno di Pasquetta, le strade del centro ospitano la Fiera Primaverile, un evento che l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare profondamente.

Dopo un periodo di flessione, l’obiettivo è trasformare la giornata in un momento di incontro che vada oltre il semplice passaggio tra i banchi del mercato. Per farlo, il Comune ha scelto di puntare su una strategia sperimentale che coinvolge diverse zone del centro.

Il cuore dell’artigianato sarà Villa Rusconi, dove l’associazione Mani Magiche allestirà un mercatino dedicato agli hobbisti e alla creatività manuale. Per le famiglie, invece, il punto di riferimento resta Piazza Ardizzone: qui saranno posizionate le giostre, riproponendo un’attrazione che era già stata testata con successo lo scorso autunno. Un’altra novità per chi deciderà di passare la Pasquetta in città riguarda il Parco Nord della Villa, dove grazie alla collaborazione con gli Alpini verrà allestita un’area food pensata per i picnic e il relax all’aperto.

L’assessore al Commercio, Selena Gazziero, spiega le ragioni di questo cambiamento: «Dobbiamo essere onesti: negli ultimi anni la fiera ha perso parte del suo smalto, ma noi ci crediamo tantissimo». Secondo l’esponente della giunta, rianimare una tradizione richiede il coraggio di testare nuovi modelli: «Il nostro obiettivo è riportare i cittadini a vivere le strade di Castano, trasformando il commercio di vicinato in un’occasione di incontro e benessere per tutti».

L’iniziativa del 6 aprile vuole essere il primo passo di un percorso per sostenere i negozi locali e la vita sociale della città. L’invito dell’amministrazione è rivolto a tutti i residenti, come sottolinea ancora Gazziero: «Vedere le giostre in piazza e gli hobbisti in villa sono segnali di una città che vuole ripartire. Invito tutti i castanesi a partecipare: la vostra presenza è il carburante necessario per far crescere questo progetto anno dopo anno. La fiera è di tutti noi»