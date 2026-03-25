Castellanza inaugura la ciclabile “Move On” con una camminata alla scoperta del nuovo parco urbano

Un’inaugurazione che vuole essere anche un momento di socialità e di ascolto per raccogliere le idee dei cittadini su un pezzo di città che è sempre esistito ma che prima della realizzazione della nuova ciclabile non si poteva vivere. È questo l’obiettivo dell’evento organizzato per sabato 28 marzo dall’amministrazione comunale di Castellanza: una camminata lungo il tratto della pista ciclopedonale del progetto sovracomunale “Move On” alla scoperta di quello che è destinato a diventare un nuovo parco urbano. Un momento di comunità che seguirà al taglio del nastro ufficiale della nuova opera. L’appuntamento è alle ore 10,30 al parcheggio di via per Olgiate, di fronte all’ingresso del cimitero. Da lì, il sindaco Cristina Borroni guiderà la camminata fino a piazza Mercato (piazza Cerini), dove l’arrivo è previsto tra le 11,15 e le 11,30 e sarà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti. L’invito è rivolto all’intera comunità: famiglie, giovani, associazioni, gruppi di cammino e cittadini che vogliono conoscere da vicino un’area della città in trasformazione.

L’inaugurazione della pista è anche la prima occasione ufficiale per visitare l’area d’ambito AC3, il fondovalle della Valle Olona che il programma elettorale dell’amministrazione comunale prevede di trasformare in un Nuovo Parco Urbano. Si tratta di un’area di circa 16mila metri quadrati, ricca di alberi di pregio e affacciata sulle sponde del fiume Olona. Il progetto prevede la sua apertura progressiva alla fruizione pubblica, con la creazione di spazi verdi e la riqualificazione della scarpata a verde parallela a Corso Matteotti. È inoltre in programma la realizzazione di una scalinata e di un percorso pedonale che collegherà Corso Matteotti con via Piola, rendendo accessibile il fondovalle direttamente dalla zona antistante il Municipio.

«Sabato non inauguriamo soltanto una pista ciclopedonale –è il commento del sindaco, Cristina Borroni-; apriamo finalmente ai cittadini un pezzo di città che esisteva ma non si poteva vivere. Il fondovalle dell’Olona ha un valore enorme -naturalistico, paesaggistico, identitario- e restituirlo alla comunità è uno degli impegni che ci siamo presi con il programma elettorale. Vogliamo farlo nel modo giusto: ascoltando le persone, raccogliendo le loro idee, costruendo insieme il progetto del nuovo parco urbano. Sabato è il primo passo concreto in questa direzione».

«Le aree del fondovalle dell’Olona di cui l’area AC3 fa parte, sono uno dei diversi contesti su cui la Variante Generale del PGT è chiamata a fare valutazioni e scelte –ha sottolineato l’assessore al Governo del territorio, Vanni Mirandola-. Sabato sarà una buona occasione per i cittadini per vedere e conoscere direttamente una parte significative del fondovalle e per capire meglio di cosa stiamo parlando e farsi un’idea del contesto. I moduli che metteremo a disposizione al termine della camminata, servono a raccogliere suggerimenti e proposte che entreranno a far parte dei contributi che l’amministrazione comunale valuterà con attenzione nell’ambito del processo di costruzione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), insieme a tutti gli altri contributi partecipativi che perverranno».

La pista ciclopedonale si inserisce nel progetto “Move On – Mobilità Leggera in Valle Olona”, un’iniziativa finalizzata alla costruzione di una rete ciclabile di qualità tra Milano e la Svizzera, integrata con i trasporti pubblici per sostenere la mobilità sostenibile e il turismo green.

La giornata del 28 marzo sarà anche un momento di ascolto attivo. Al termine della camminata, durante il rinfresco in piazza Mercato, saranno messi a disposizione dei partecipanti appositi moduli per raccogliere idee, osservazioni e proposte: non soltanto sul futuro Parco Urbano di fondovalle, ma anche sulle altre aree verdi della città. Le indicazioni raccolte contribuiranno alla predisposizione della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (PGT), lo strumento urbanistico che definirà le scelte di sviluppo di Castellanza per i prossimi anni.