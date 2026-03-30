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Castronno, petardo nel parco di Villa Puricelli: sfiorato l’incendio per un “gioco” finito male

Un quindicenne ha lanciato un petardo tra le sterpaglie rischiando di scatenare un rogo alimentato dal forte vento. Decisivo l'intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco; il giovane è stato denunciato

principio di incendio

Poteva trasformarsi in un disastro il “gioco” di un gruppo di giovani nella serata di domenica 29 marzo.
Poco dopo le 19:30, un petardo lanciato nel giardino di Villa Puricelli a Castronno ha innescato un principio di incendio tra le sterpaglie secche del parco, in una zona già resa pericolosa dalle forti raffiche di vento che in questi giorni stanno investendo il Varesotto.

Protagonista del gesto un quindicenne residente in zona, in compagnia di un gruppo di amici. L’artificio pirotecnico ha raggiunto la vegetazione secca che circonda il vecchio edificio, innescando le fiamme quasi istantaneamente. Le condizioni meteo avrebbero potuto rendere il rogo rapidamente incontrollabile.

A sventare il pericolo è stata la presenza, quasi fortuita, di una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Tradate nelle immediate vicinanze. I militari hanno lanciato tempestivamente l’allarme, permettendo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varese che sono riusciti a domare le fiamme e circoscrivere l’area prima che la situazione degenerasse.

Il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità. Il Comune ha anticipato l’intenzione di procedere per vie legali e presentare denuncia formale.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza del parco della villa storica e sui rischi legati all’uso incauto di fuochi artificiali in aree verdi, soprattutto in condizioni di vento forte e siccità.

principio di incendio

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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