Catia Lab: a Capronno di Angera riparte la sfida della creatività del “fatto a mano”

Il laboratorio itinerante di Catia cresce e diventa Catia Lab: dopo il debutto di febbraio, il progetto torna il 14 e 18 marzo da “Natura in Moto” con nuovi workshop dedicati all’uncinetto

Un tavolo dove sedersi insieme e il piacere di riscoprire il tempo attraverso il lavoro manuale. Quella che a febbraio è nata come una scommessa creativa (leggi qui), oggi prende il nome ufficiale di Catia Lab: il progetto di laboratori itineranti che a marzo torna a Capronno di Angera con due nuovi appuntamenti aperti a tutti, anche a chi non ha mai tenuto un uncinetto in mano.

«Non mi sento un’insegnante, ma una persona curiosa che desidera trasmettere ciò che sa fare», spiega Catia, l’ideatrice del progetto. «A febbraio ho mosso i primi passi e ho capito quanto ogni dettaglio sia importante per garantirvi un momento di vero relax. Ricominciare da zero è stata la mia sfida più grande e oggi voglio condividere con voi quella stessa gioia del farcela».

Il programma di Marzo (presso Natura in Moto, via Matteotti 2, Capronno)

Sabato 14 Marzo (ore 15:00 – 18:00): La tua prima Stella-charms. Un laboratorio per principianti assoluti. Si utilizzerà un uncinetto grande e una fettuccia morbida per imparare i punti base in modo semplice e immediato.

Quota di partecipazione: 28 euro tutto incluso (kit e materiali)

Clicca qui

Mercoledì 18 Marzo (ore 19:00 – 22:00): Sfida alla Borsa Mesh. Realizzazione di un accessorio iconico e moderno: una borsa a rete resistente e di tendenza, fatta interamente con le proprie mani.

Quota di partecipazione: 40 euro tutto incluso (kit e materiali)

Clicca qui

Informazioni e iscrizioni

I posti al tavolo sono limitati per garantire la massima cura. Tutti i dettagli tecnici, i costi e le informazioni sulla “Promo Combo” per chi partecipa a entrambi i laboratori, sono consultabili sulle pagine Instagram e Facebook Catia Lab.

Uno sguardo al futuro

«L’appuntamento di marzo è una nuova tappa di un viaggio creativo che si muoverà sul territorio nei prossimi mesi», conclude Catia. «Il mio laboratorio itinerante continuerà a proporre nuove sfide, portando la passione per il fatto a mano sempre in posti diversi. Vi invito a seguirmi sui social per scoprire in anteprima dove sarà la prossima fermata di Catia Lab: questo è solo l’inizio!»

Contatti

@: catia_lab@yahoo.com

WhatsApp: 352 0716845

Instagram | Facebook

