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C’è tempesta nell’aria: Luino e il fascino del lago grosso

Le onde sulle murate, gli spruzzi e le volate per le raffiche di vento che picchiano forte e generano onde alte. Una giornata particolare

Il vento che soffia via Luino avvolta nella tempesta

I fiori delle grandi piante a spasso per la città, foglie portate dal vento e lanciate chissà dove, come i profumi e gli effluvi indistinguibili che strapazzano quella quiete raccontata da Piero Chiara nella sua magistrale «Ti sento Giuditta», manuale del grande amatore.

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Dunque tabula rasa del calduccio primaverile che aveva fatto aprire le primule nei giorni scorsi: impossibile la lettura dei giornali in riva al Verbano, che si impasterebbero in faccia al lettore poco accorto.

Sciabolate di gelo scese dai monti piemontesi innevati che perpendicolari a chi cammina sul lungolago si infilano, per chi sta senza sciarpa, fra il collo della camicia e la pelle.

È questo che raccontano gli scatti di Franco Aresi che fanno venire ancora di più voglia di tuffarsi nel vento. È Luino nella tempesta.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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