C’è tempesta nell’aria: Luino e il fascino del lago grosso

I fiori delle grandi piante a spasso per la città, foglie portate dal vento e lanciate chissà dove, come i profumi e gli effluvi indistinguibili che strapazzano quella quiete raccontata da Piero Chiara nella sua magistrale «Ti sento Giuditta», manuale del grande amatore.

Galleria fotografica Il vento che soffia via Luino avvolta nella tempesta 4 di 19

Dunque tabula rasa del calduccio primaverile che aveva fatto aprire le primule nei giorni scorsi: impossibile la lettura dei giornali in riva al Verbano, che si impasterebbero in faccia al lettore poco accorto.

Sciabolate di gelo scese dai monti piemontesi innevati che perpendicolari a chi cammina sul lungolago si infilano, per chi sta senza sciarpa, fra il collo della camicia e la pelle.

È questo che raccontano gli scatti di Franco Aresi che fanno venire ancora di più voglia di tuffarsi nel vento. È Luino nella tempesta.