“Centralità della persona”: a Milano il convegno sul Codice deontologico dei logopedisti

Un confronto sul ruolo e sulle responsabilità del logopedista alla luce delle trasformazioni della sanità contemporanea. Si è svolto sabato 21 marzo, all’Aula San Raffaele dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, il convegno dedicato al nuovo Codice deontologico della professione.

L’iniziativa, organizzata dalle Commissioni d’Albo Logopedisti degli Ordini TSRM e PSTRP della Lombardia, ha rappresentato un momento di approfondimento sul documento che guida l’attività professionale, recentemente aggiornato per rispondere ai cambiamenti del settore, tra innovazione tecnologica, approccio multidisciplinare e nuove sfide legate al digitale.

Un codice aggiornato per una sanità in evoluzione

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla responsabilità etica e legale del professionista, alla relazione con il paziente e alla corretta documentazione clinica. Spazio anche alla formazione continua, considerata un obbligo deontologico e uno strumento essenziale per garantire qualità nelle cure.

«I codici deontologici sono il simbolo della complessità e della ricchezza delle professioni sanitarie – Diego Catania, presidente della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP- tutti hanno una radice comune: porre al centro la persona e garantire prestazioni di elevata qualità».

Centralità della persona e lavoro multidisciplinare

Durante il convegno è emersa con forza la centralità della persona assistita, insieme all’importanza della collaborazione tra professionisti. Un approccio ribadito anche dalla presidente della Commissione di albo nazionale dei Logopedisti.

«Il nuovo Codice introduce una visione rinnovata della cura e della relazione di cura, ponendo al centro la persona – Tiziana Rossetto – e valorizzando la multiprofessionalità».

L’incontro, arricchito dal contributo di esperti in ambito clinico e giuridico, ha offerto strumenti concreti per interpretare e applicare il Codice nei diversi contesti operativi.

Una “bussola” per la professione

I presidenti degli Albi dei Logopedisti lombardi hanno sottolineato il valore dell’appuntamento come occasione di aggiornamento e confronto.

«Il nuovo Codice deontologico è una bussola essenziale per orientare la pratica quotidiana – Presidenti degli Albi dei Logopedisti della Lombardia – e per rafforzare una cultura professionale fondata su etica, competenza e centralità della persona».