Cercasi una protagonista per il nuovo video del rapper Giostra
La produzione seleziona una donna tra i 30 e i 40 anni per interpretare un ruolo spontaneo in un progetto creativo leggero e autentico
Il rapper Giostra (Lucio Perrone) apre le selezioni per individuare la protagonista del suo prossimo progetto musicale. Si tratta della ricerca di una comparsa per il videoclip di un nuovo brano pop-rap d’amore, un pezzo che si distingue per un carattere particolare e fuori dagli schemi tradizionali. L’iniziativa punta a coinvolgere una figura che sappia muoversi con naturalezza davanti all’obiettivo, senza la necessità di competenze tecniche specifiche, privilegiando l’autenticità e la spontaneità.
L’artista Giostra è alla ricerca di una comparsa per il videoclip del suo nuovo brano, un pezzo pop rap d’amore dal carattere particolare e un po’ fuori dagli schemi.
La ricerca è rivolta a una donna tra i 30 e i 40 anni, piuttosto alta, con capelli castani chiari e occhi molto chiari, tra l’azzurro e il verde acqua. Si cerca una persona con un fisico naturale e armonioso, leggermente formoso. Non è richiesta esperienza recitativa: è importante soprattutto essere spontanee e a proprio agio davanti alla camera.
Le scene previste sono semplici e accessibili, senza situazioni complicate o eccessivamente cariche dal punto di vista emotivo. L’obiettivo è mantenere un’atmosfera autentica e leggera, in linea con lo stile del brano.
Può essere una bella occasione per vivere da vicino la realizzazione di un videoclip musicale e partecipare a un progetto creativo in modo tranquillo e senza pressioni.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Lucio Perrone su Facebook oppure su Instagram: giostra_cantattore.
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