Cercò di rubare birra e pollo per 13 euro a Luino: condanna a un anno e a mille euro di multa
La sentenza per un fatto avvenuto nel dicembre 2022: contestata la rapina impropria per aver spintonato le guardie giurate. L'imputato ha patteggiato, assolta una seconda persona
Due uomini sono finiti a processo per un episodio avvenuto nel dicembre 2022 a Luino, dove – all’interno di un supermercato con sede nella città lacuale – avevano sottratto una cassetta di birra e alcuni fusi di pollo per un valore complessivo di 13 euro. Durante il tentativo di uscire senza pagare, avrebbero spintonato le guardie giurate intervenute, circostanza che ha portato alla contestazione del reato di rapina impropria.
Il procedimento si è concluso in primo grado oggi, martedì 31 marzo, davanti al collegio di Varese presieduto dal giudice Mariolina Panasiti. Il pubblico ministero Lorenzo Maggiorelli aveva richiesto per uno dei due imputati, quello ritenuto nella posizione meno esposta, una pena di 2 anni e 8 mesi mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Bossi, aveva chiesto l’assoluzione.
Per uno dei due imputati, ritenuto l’esecutore materiale del fatto e difeso dall’avvocato Cristiano Cunati, si è arrivati a un patteggiamento: un anno di pena e mille euro di multa. Il secondo imputato è stato invece assolto con la formula “il fatto non sussiste”.
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