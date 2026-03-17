Ceriano Laghetto in festa: storica promozione in A1 Csi per il Gs Volley Dal Pozzo

Traguardo storico per la formazione di pallavolo femminile del Gs Dal Pozzo che approda alla serie A1 del Csi per la categoria Open. La formazione guidata dai coach Elisa Candusso e Riccardo Vago, è stata protagonista di una stagione entusiasmante, inanellando ben 9 vittorie consecutive nelle 9 partite disputate.

Per l’ultima sfida in calendario, domenica 15 marzo, nella palestra comunale di via Campaccio, erano presenti anche il presidente Raffaele Manna e la vicepresidente Sonia Leva, per complimentarsi con tutto il gruppo protagonista di questa memorabile stagione.

Si tratta della formazione delle “veterane” della società Gs Dal Pozzo, quelle presenti in società da più tempo, alcune da quando avevano 14 anni, ora superano tutte i 20 anni: anche per questo tra loro si è creato un affiatamento speciale, grazie al quale hanno saputo raggiungere un livello di gioco straordinario per la categoria, tanto da avere ottenuto sempre e solo vittorie, in casa e fuori.

L’ultimo appuntamento era in casa, contro Paina (Giussano) e la sfida si è conclusa con il risultato di 3 a 1, confermando fino all’ultimo la superiorità tecnica delle ragazze cerianesi.

Dello straordinario gruppo fanno parte Martina Saretta (capitano), Giada Spanu, Alice Venegoni, Chiara Galanti, Sophia Cappello, Maria Tecla Borghi, Paola Martino, Matilde Martino, Alessia Carugati, Silvia Catalanotto, Asia Ghioldi e Beatrice De Angelis.

A loro i complimenti anche da parte dell’Amministrazione comunale: «Un altro bel traguardo conquistato da giovani atleti cerianesi, in questo caso uno splendido gruppo di ragazze che condividono da anni la passione della pallavolo – dice il consigliere delegato allo sport Daniele Agazzi – Ancora una volta dallo sport cerianese arriva un segnale positivo che conferma l’ottimo lavoro quotidiano svolto dalle nostre società sportive. Complimenti all’Asd Gs Dal Pozzo Volley, alle ragazze e ai loro allenatori, siamo fieri di voi».