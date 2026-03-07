Varese News

Economia

Cessione Bper–BCC: le sei filiali interessate in provincia di Varese

Individuati i sei sportelli tra Varesotto e Comasco che cambieranno insegna: cinque appartengono a Bper, uno alla Banca Popolare di Sondrio

BPER Banca ha sottoscritto due contratti per la cessione complessiva di sei filiali al Gruppo BCC Iccrea nelle province di Varese e Como. L’operazione rientra nell’attuazione del provvedimento autorizzativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato collegato all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER su Banca Popolare di Sondrio.

Le sedi oggetto di cessione comprendono cinque sportelli riconducibili a Bper – Cantello, Malnate, Biumo Inferiore a Varese, Lavena Ponte Tresa e Cernobbio – e la filiale di Luino della Popolare di Sondrio.

L’accordo prevede il trasferimento dei rapporti giuridici, delle attività e delle passività relative alle filiali, inclusi i contratti con la clientela e con i dipendenti delle sedi interessate, con l’esclusione dei clienti classificati come “in sofferenza” e dei clienti private banking.

Le filiali saranno acquisite da BCC Busto Garolfo e Buguggiate e da BCC Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea.

Bper cede sei filiali al Gruppo Bcc Iccrea tra Varese e Como

 

 

 

Michele Mancino
michele.mancino@varesenews.it

Il lettore merita rispetto. Ecco perché racconto i fatti usando un linguaggio democratico, non mi innamoro delle parole, studio tanto e chiedo scusa quando sbaglio.

Pubblicato il 07 Marzo 2026
