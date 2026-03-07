Cessione Bper–BCC: le sei filiali interessate in provincia di Varese
Individuati i sei sportelli tra Varesotto e Comasco che cambieranno insegna: cinque appartengono a Bper, uno alla Banca Popolare di Sondrio
BPER Banca ha sottoscritto due contratti per la cessione complessiva di sei filiali al Gruppo BCC Iccrea nelle province di Varese e Como. L’operazione rientra nell’attuazione del provvedimento autorizzativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato collegato all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPER su Banca Popolare di Sondrio.
Le sedi oggetto di cessione comprendono cinque sportelli riconducibili a Bper – Cantello, Malnate, Biumo Inferiore a Varese, Lavena Ponte Tresa e Cernobbio – e la filiale di Luino della Popolare di Sondrio.
L’accordo prevede il trasferimento dei rapporti giuridici, delle attività e delle passività relative alle filiali, inclusi i contratti con la clientela e con i dipendenti delle sedi interessate, con l’esclusione dei clienti classificati come “in sofferenza” e dei clienti private banking.
Le filiali saranno acquisite da BCC Busto Garolfo e Buguggiate e da BCC Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea.
Bper cede sei filiali al Gruppo Bcc Iccrea tra Varese e Como
