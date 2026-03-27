Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 27, 28, 29 marzo

Questo fine settimana si dorme un’ora in meno ricordatevi di portare avanti le lancette dell’orologio. A Varese e Tradate aprono i Luna Park. Il Gruppo Alpini Varese compie 95 anni con un programma di eventi per tutto l’anno. Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, con la Santa Messa inaugurale alle 11.15 nella Chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Borri. Ma previsti anche un torneo di minibasket e la “Passeggiata diffusa”. A Cuvio l’omaggio a Dario Fo a cent’anni dalla sua nascita. Una serata dal titolo “Maestro! Maestro!” in omaggio al Premio Nobel nato a Sangiano.

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Sabato 28 marzo alle ore 21 al Teatro Duse va in scena “We Bulli”, uno spettacolo dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo, pensato anche per i più giovani (dagli 11 anni). Un’occasione di riflessione con linguaggi contemporanei – Tutte le informazioni

BRINZIO – Venerdì 27 marzo alle 21.15 al Museo della Cultura Rurale Prealpina incontro dedicato alle specie invasive, per imparare a riconoscerle e comprenderne l’impatto sull’ambiente. Ingresso libero – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Sabato 28 marzo alle 16.30 alla Chiesa di Santa Maria Annunciata il concerto di Pasqua “Stabat Mater iuxta crucem”, tra musica, meditazione e solidarietà – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 28 marzo, dalle 10 alle 18, inaugurazione del nuovo showroom di Seprio Impianti e TD Impianti in via Cesare Battisti 112. Ingresso libero – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – Sabato 28 e domenica 29 marzo Il Gelataio Matto festeggia il primo anniversario: sabato taglio del nastro alle 13:30 e promozioni speciali, domenica gonfiabile per bambini nel pomeriggio – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al MA*GA una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Sabato 28 marzo, dalle 10 alle 19.30, Festa di Primavera alla Scuola Steiner, tra attività, laboratori e momenti di condivisione aperti al pubblico – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Dal 27 marzo da Fogola Casalinghi arrivano le novità 2026 per giardino e barbecue: idee e soluzioni per vivere al meglio gli spazi all’aperto – Tutte le informazioni

LUINO – Sabato 28 marzo alle ore 21 al Teatro Sociale Caterina Guzzanti porta in scena “Secondo lei”, uno spettacolo ironico e profondo sulle relazioni contemporanee – Tutte le informazioni

MORAZZONE – Domenica 29 marzo alle 17.30 alla Sala Polivalente concerto di primavera con ingresso libero e aperitivo finale – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Domenica 29 marzo, dalle 10 alle 18.30, “Artigiani in festa” al Castello Visconti di San Vito con oltre 100 espositori e ingresso gratuito – Tutte le informazioni

TRADATE – Domenica 29 marzo, dalle 14 alle 18, “Aquiloni in volo” al Parco Pineta: attività tra scienza e natura con diverse modalità di partecipazione e laboratori per tutte le età – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

CASTELLETTO TICINO – Sabato 28 marzo alle ore 11 al Parco Commerciale Ticino inaugura “Seconda Strada – Stock & Fashion”, nuovo negozio con musica, aperitivo e intrattenimento – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

TORNA L’ORA LEGALE

Varese – Ora legale 2026, nella notte tra il 28 e 29 marzo lancette avanti di un’ora. Domenica 29 marzo torna l’ora legale con giornate più lunghe fino al ritorno dell’ora solare, fissato al 25 ottobre – Tutte le informazioni

EVENTI

Varese – A Varese Arcigay lancia il Gruppo Donna: primo incontro il 28 marzo. L’iniziativa rientra nel progetto SISTER_VA e punta a offrire luoghi sicuri e accessibili per affrontare discriminazioni e costruire relazioni e consapevolezza – Tutte le informazioni

Varese – Taglio del nastro per il Luna Park di Varese con show musicale e KPop Hunter. Inaugurazione in programma sabato 28 alle 15: con la presenza di una crew di animatori ispirati al fenomeno del momento e alle 16 show musicale all’ingresso – Tutte le informazioni

Tradate – Torna il luna park a Tradate: in piazza mercato le attrazioni fini al 6 aprile. Torna il tradizionale appuntamento per grandi, piccoli e famiglie, per il periodo delle festività pasquali. Dal 21 marzo – Tutte le informazioni

Varese – “Il cambiamento è possibile”: anche a Varese detenuti e volontari puliscono la città. L’iniziativa promossa da Plastic Free e Seconda Chance si terrà sabato 28 marzo e punta a coniugare tutela ambientale e reinserimento sociale attraverso attività concrete diffuse in tutta Italia – Tutte le informazioni

Varese – Dieci anni in cammino: la Via Francisca del Lucomagno festeggia il suo anniversario. Da venerdì 27 marzo a giovedì 2 aprile un pellegrinaggio collettivo da Lavena Ponte Tresa a Pavia. Domenica l’accoglienza ufficiale nel Salone Estense di Varese – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Musica, Edgar Allan Poe e laboratori: il weekend magico di Palazzo Branda a Castiglione Olona. Un calendario fitto di appuntamenti quello proposto dal Museo Civico di Castiglione Olona che dal 27 al 29 marzo propone musica dal vivo, teatro itinerante e workshop per bambini – Tutte le informazioni

Varese – Il Gruppo Alpini Varese compie 95 anni con un programma di eventi per tutto l’anno. Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, con la Santa Messa inaugurale alle 11.15 nella Chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Borri. Ma previsti anche un torneo di minibasket e la “Passeggiata diffusa” – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – Fagnano Olona celebra le generazioni: al Castello tra la storia della levatrice Carolina e l’arte dei bambini. Sabato e domenica il Castello Visconteo ospita un percorso che parte dal ricordo della storica ostetrica Carolina Castiglioni per arrivare alle installazioni artistiche degli alunni delle elementari – Tutte le informazioni

Varese – ANFFAS Day a Varese: in piazza talenti, inclusione e diritti delle persone con disabilità. Attività e incontri per promuovere inclusione e consapevolezza venerdì 27 e sabato 28 marzo – Tutte le informazioni

Varese – A Varese sabato pentole e mestoli contro la guerra e per “Rompere il Silenzio”. L’appuntamento è per il 28 marzo alle 16:30 in piazza del Garibaldino, per richiamare l’attenzione sulla situazione a Gaza – Tutte le informazioni

Origgio – Domenica la benedizione delle moto e la sfilata per le vie del paese con il Moto Club Origgio. Domenica 29 marzo messa, benedizione e sfilata per le vie del paese con il Moto Club cittadino – Tutte le informazioni

Varese – La conduttrice televisiva Tessa Gelisio madrina di “Musi di Varese”. Domenica 29 marzo ai Giardini Estensi la prima giornata del calendario dedicato ai cittadini e ai loro compagni a quattro zampe, con set fotografici aperti al pubblico – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Laveno Mombello – A Laveno due mostre dove gli spazi diventano parte dell’opera. Nel fine settimana l’inaugurazione di due mostre che andranno ad occupare due spazi espositivi – Tutte le informazioni

Varese – Anni da incubo: i sequestri di persona in Lombardia in una mostra fotografica a Sala Veratti. Sarà aperta da venerdì a domenica, con un incontro con importanti testimoni nella giornata di sabato – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese/Cislago – “Penuria Padana”: il monologo in musica di Stefano Liberti arriva a Varese e Cislago. Originale la forma narrativa: un’inchiesta giornalistica che diventa teatro, capace di raccontare con forza e sensibilità le trasformazioni ambientali, sociali ed economiche che attraversano la Pianura Padana e, più in generale, il nostro modello di sviluppo – Tutte le informazioni

Cuvio – A Cuvio l’omaggio a Dario Fo a cent’anni dalla sua nascita. Una serata dal titolo “Maestro! Maestro!” in omaggio al Premio Nobel nato a Sangiano – Tutte le informazioni

Viggiù – A Viggiù lo spettacolo “Trame di donna”. L’evento propone un percorso artistico suddiviso in capitoli simbolici ispirati alla mitologia e a figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia – Tutte le informazioni

Varese – Madre, figlio e il buio del radicalismo: allo Spazio Yak va in scena «Valeria e Youssef». Sabato 28 e domenica 29 marzo la produzione del Centro Teatrale Bresciano ispirata alla storia vera di Valeria Collina e del figlio, tra i terroristi dell’attentato di Londra – Tutte le informazioni

Porto Valtravaglia – Con “Odi et amo” la compagnia Alma Rosé torna a parlare di maternità e adolescenza. Lo spettacolo fa parte della Trilogia della Genitorialità, su cui la compagnia lavora dal 2015 per indagare il ruolo dei genitori e le trasformazioni della famiglia – Tutte le informazioni

INCONTRI

Gallarate – Palestina e Israele, una frattura tra Est e Ovest: una giornata di studio a Gallarate. Il Centro Culturale del Teatro delle Arti propone il suo prestigioso corso d’aggiornamento, con testimoni e studiosi. E con la proiezione del documentario No Other Land – Tutte le informazioni

Tradate – Si parla di speleologia al Cai di Tradate. L’appuntamento per fare luce sui vuoti sotterranei delle prealpi lombarde è quindi Venerdì 27 marzo dalle ore 21 presso la sede del CAI Tradate (Largo ai paracadutisti d’Italia, angolo via Ciro Menotti) – Tutte le informazioni

Bisuschio – Dalle grotte alle stelle: il tributo della Valceresio a Gianluca Danini. Sabato 28 marzo il Maxisalone del Comune ospita una serata speciale promossa da Legambiente, Gruppo Speleologico Prealpino e Associazione Ipazia per celebrare l’impegno di un grande divulgatore – Tutte le informazioni

Barasso – Servizi territoriali e assistenza familiare, a Barasso un incontro pubblico per orientarsi. Il 27 marzo a Barasso appuntamento dedicato ai caregiver per conoscere le risorse e il supporto del Comune – Tutte le informazioni

Varese – A Varese viaggio tra Risorgimento e Turchia repubblicana nella conferenza dell’Associazione Mazziniana.< L’evento è in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18.00 nella Sala Matrimoni del Comune di Varese – Tutte le informazioni

LIBRI

Orino – “Libri, libroni e… librai”: a Orino un pomeriggio dedicato alla lettura. Sabato 28 marzo l’associazione “La Gerla” ospita Barbara Salvioni e Ferdinando Giaquinto per il ciclo “Incontri con l’autore” – Tutte le informazioni

Brezzo di Bedero – Brezzo di Bedero, a Casa Paolo la nuova stagione decolla con “La via del lupo”. L’associazione culturale affacciata sul Verbano riparte con il noir di Fausto Vitaliano, primo appuntamento di una rassegna che intreccia letteratura contemporanea e grandi serate musicali – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Nerviano – Tra Cantalupo e Villanova, escursione primaverile con il Parco dei Mughetti. Domenica 29 marzo escursione guidata ungo il corridoio del Bozzente, con visita alla chiesetta di Santa Maria Assunta. Partecipazione gratuita su prenotazione – Tutte le informazioni

Luvinate – Come cambia il bosco: a Luvinate una camminata alla scoperta del nuovo ribesseto e della selva castanile. Domenica 29 marzo l’appuntamento sul sentiero 10 con ASFO Valli delle Sorgenti per conoscere i progetti di recupero nel cuore del Parco Campo dei Fiori – Tutte le informazioni

SPORT

Motocross – Gli specialisti del motocross d’epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa. Sabato 28 e domenica 29 al “Ciglione” andrà in scena il primo grande appuntamento stagionale con la disputa del campionato italiano di specialità – Tutte le informazioni