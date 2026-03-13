Che fare con i bambini nel weekend del 13, 14 e 15 marzo a Varese e nel Varesotto

Meteo incerto e tanti eventi per questo weekend di marzo che in parte ancticipa la Festa del papà con tanti momenti dedicati al lato maschile della genitorialità. Per i bambini anche diversi spettacoli originali, in piazza e nei teatri assieme ad escursioni e giochi in natura.

In caso di pioggia verficare con gli oganizzatori la conferma degli eventi all’aperto.

SPETTACOLI

BESOZZO -Tre repliche nel weekend al Teatro Duse – venerdì sera e poi nei pomeriggi di sabato e domenica – per The Town Musicians of Bremen, l’ultima produzione della compagnia The benvenuto players. Lo spettacolo, ispirato alla favola classica dei fratelli Grimm è rivisitata in chiave talent show ed è interamente recitato in lingua inglese – Come partecipare

GALLARATE – Sabato pomeriggio al Teatro delle Arti va in scena Il lupo che si credeva il più furbo, uno spettacolo che gioca anche con le tecniche d’ombra che ciude la rassegna per bambini e famiglie – Lo spettacolo

GERMIGNAGA – Si intitola Nina e Luna lo spettacolo di acrobatica aerea, teatro di figura e narrazione portato in scena domenica pomeriggio a Teatro dalla Compagnia Materiaviva di Roma – L’evento

GORLA MINORE – Sabato 14 marzo all’Auditorium Peppo Ferri va in scena Eroine d’Incanto”,uno spettacolo per bambini e famiglie tra narrazione, bolle di sapone e luci magiche dove le principesse delle fiabe diventano il simbolo di donne che hanno fatto la storia – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Anche laboratori per bambini e attività nel Parco di Ville Ponti domenica per la nuova edizione di Creanza e la Signora Colomba, il grande evento dedicato all’artigianato di qualità e alla creatività e ai sapori della tradizione – Il programma

CASSANO MAGNAGO – Sabato 14 e domenica 15 marzo un’occasione d’oro per grandi e bambini appassionati del genere, con l’evento “Un mattoncino sopra l’altro per costruire ricordi”. Un weekend a base di Lego rivolto a grandi e piccini che potranno creare e realizzare opere con la fantasia e con le “costruzioni – L’evento

INARZO – Si intitola Caccia al tesoro palustre il gioco a squadre per tutta la famiglia tra quiz naturalistici e abilità in natura in programma domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Dagli 8 anni – Scopri di più

SARONNO – Dommenicail Chiostro Art di viale Santuario ospita un Torneo di scacchi aperto a tutti, anche ai bambini, appassionati e principianti, per festeggiare i dieci anni di attività di ScacchiSaronno – L’iniziativa

VARESE – Domenica 14 marzo ci sarà la giornata di open day all’Acinque Ice Arena a partire dalle 16,40 per sperimentare le diverse discipline in vista dei corsi estivi – Il programma

FESTA DEL PAP À

LUINO – Sabato 14 marzo torna la pedalata “PedaliAMO insieme – La festa del papà in bicicletta”, iniziativa organizzata dalla Città di Luino nell’ambito degli eventi legati al Trofeo Binda. Il ritrovo è previsto in piazza Libertà alle 15, con partenza alle 15.30 per una passeggiata non competitiva aperta a tutti e a ogni tipo di bicicletta– L’evento

LUINO – Sabato mattina spazio PreGioco apre ai bambini fino ai 3 anni per Leggere con il papà, una mattinata per scoprire il potere magico della lettura condivisa nel costruire la relazione con i prori figli. Evento gratuito aperto anche a nonni e zii – Come partecipare

AZZATE – Sabato seraalle 20.30 le cantastorie della Piccola compagnia Instabile aspettano i bambini con indosso i loro pigiamini in Sala Triacca per una Favola della Buonanotte con il papà – La locandina

ROVELLASCA – Sabato mattina la biblioteca propone ai bambini dai 3 ai 6 anni un nuovo appuntamento di Leggimi una storia dedicato alla Festa del papà con la lettura condivisa ad alta voce dell’albo illustrato È primavera, papà! – L’iniziativa

BRENTA – CARAVATE – La Cooperativa Solidarietà 90, in collaborazione con Amministrazioni comunali e biblioteche, propone il laboratorio Ti voglio bene papà destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Sabato mattina in sala consiliare a Brenta e sabato pomeriggio alla Biblioteca di Caravate – Come partecipare

GALLARATE – Sabato pomeriggio in occasione della Festa del Papà, la biblioteca apre ai bambini della scuola primaria per per letture animate e un laboratorio creativo a tema – La locandina

TAINO – La Comunità Pastorale San Carlo organizza un momento conviviale in vista della ricorrenza di San Giuseppe. L’appuntamento è per domenica 15 marzo negli spazi dell’oratorio alle 12:30 per un pranzo condiviso che celebra la Festa del papà – L’iniziativa

ALTRI EVENTI

VARESE – Due giorni di spettacoli con artisti di strada e circo contemporaneo per le strade e nelle piazze del centro sabato e domenica per il debutto di Olympic Fringe Festival, una festa di sport e cultura promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio in occasione delle Olimpiadi – RINVIATO

VARESE – Solidarietà alla popolazione palestinese sabato pomeriggio in piazza Garibaldino dalle 17 alle 17.15. I partecipanti batteranno simbolicamente pentole vuote per denunciare la crisi umanitaria e invitare a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze della popolazione civile – La manifestazione

MILANO – “Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” è il filo rosso della 22esima edizione di Fà la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Editore dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho con ingresso gratuito (con registrazione sul sito falacosagiusta.org) – Tutto il programma

ESCURSIONI

LUVINATE – È in programma sabato mattina il primo appuntamento di Esperienze selvatiche, la nuova proposta per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni promossa da Comitato genitori e associazione Il soffione. Io Albero il titolo di questa prima escursione guidata da Daniea Aver e dedicata all’incontro con esseri viventi diversi da sé – Qui tutto il programma

INARZO – Doppia Passeggiata in Oasi guidata domenica alla Palude Brabbia. Al mattino, dalle 9.30 con Giordano Colombo si intitola Canta che ti passa, per imparare a distinguere, dal cinguettio, le diverse specie. Ne pomeriggio invece alle 14.30, accesso libero ai sentieri dell’area protetta. Armati di binocoli e con la guida di un volontario Lipu, si potranno scovare passeriformi e picidi, osserverando la natura che comincia a risvegliarsi. Dai 9 anni – Scopri di più

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 15 marzo parte dalla favola Piumetta Pettirosso Coraggioso e accoglie i bambini tra esplorazioni in natura e del Cosmo, con un Viaggio alla scoperta del Sistema solare in Ecoplanetario per piccoli astronauti – Scopri di più

CASTELSEPRIO – Torna sabato l’appuntamento con le Passeggiate con l’archeologo, le visite guidate nel Parco archeologico e Antiquarium che accompagnano il pubblico alla scoperta di uno dei siti storici più affascinanti della provincia di Varese. L’iniziativa si svolge sabato 14 marzo alle ore 11 e alle 14.30, con ritrovo presso l’infopoint del parco – I dettagli

VARANO BORGHI – Una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente e del territorio. Sabato 14 marzo a Varano Borghi è in programma la giornata ecologica organizzata dal Cai di Varano Borghi con il patrocinio del Comune di Varano Borghi per dare una mano a liberare il paese dai rifiuti abbandonati. – Tutto il programma

CINEMA E STORIE

VARESE – Domenica 14 marzo alle ore 15 il Cinema Nuovo di viale dei mille propone

Ellie e la città di Smeraldo, l’ultima versione cinematografica – in chiave favola russa – del grande classico della narrativa per bambini Il mago di Oz – Il film

LUINO – Il primo dei tre appuntamenti del ciclo In viaggio con le storie è per sabato mattina in biblioteca Sulle tracce di Gianni Rodari. L’evento, a partecipazione gratuita con prenotazione, propone letture e laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni guidati da Paola Bongio e Mariangela Traficante – La locandina

LONATE POZZOLO – Nuovo appuntamento sabato mattina alle 10.30 in biblioteca con le English Tales, gli incontri con letture e laboratorio in inglese rivolti a bambini dai 5 agli 11 anni – L’iniziativa

SOMMA LOMBARDO – COGLIATE – Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età, sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

MORAZZONE – In vista della Giornata mondiale sui disturbi alimentari di domenica, venerdì sera la Sala Mazzucchelli ospita una serata di sensibilizzazione intitolata Tra lo specchio e la maschera – Il peso invisibile dell’apparenza. Durante l’incontro sarà presentato anche il progetto solidale “Terapia sospesa” promosso da Ananke Family APS – L’evento

SESTO CALENDE – Si intitola Il Sale dell’Educare l’incontro con don Claudio Burgio, parroco del carcere minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros, in programma venerdì sera alle 20.45 nel salone della Comunità del Centro Studi Angelo Dell’Acqua, promosso dalla Comunità Pastorale – L’iniziativa

VARESE – Sabato sera il palco di Spazio Yak in piazza De Salvo si trasforma in uno specchio della genitorialità contemporanea con Neo – storia di una mamma. Un monologoscritto e interpretato da Diletta La Rosa, che sceglie di rompere il silenzio su uno dei periodi più stravolgenti e, talvolta, isolanti della vita di una donna – Lo spettacolo

CERIANO LAGHETTO – Parte il servizion gratuito Un’ostetrica a casa per i neogenitori pensato per accompagnare le famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, offrendo supporto sull’allattamento, sul benessere di mamma e neonato e sulla gestione quotidiana del bambino – L’iniziativa

PER TUTTI – Ecco una selezione di eventi per il weekend nel Varesotto. Il meteo del fine settimana è instabile, vi consigliamo di verificare con gli organizzatori di verificare che l’evento sia confermato – Che fare nel weekend