Che fare con i bambini nel weekend del 20, 21, e 22 marzo a Varese e nel Varesotto

Qualche pioggia e temperature in calo per questo primo weekend di primavera che celebra comunque l’arrivo della nuova stagione e la Giornata dell’acqua con tante iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie. Tra feste, tulipani, spettacoli e passeggiate in natura anche spettacoli, labortori e prime occasioni per la tradizionale Caccia alle uova.

EVENTI

VARESE – Missione uovo è il titolo dell’originale caccia alle uova per il borgo di Velate in programma sabato mattina e promossa dalla scuola dell’infanzia Peri Piatti in collaborazione con genitori, ex genitori e comunità locale – Qui tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Uova, creatività e sapori: a Castiglione Olona la primavera si festeggia al Castello. Sabato 21 marzo il Monteruzzo ospita il “Mercatino di Primavera” e la tradizionale caccia alle uova per i più piccoli. Laboratori creativi, musica di strada e specialità gastronomiche per un’intera giornata di festa – Tutte le informazioni

NERVIANO – Domenica 22 marzo si festeggia l’inizio della primavera con passeggiate, laboratori e prodotti locali al Laghetto Cantone nel Parco del Roccolo. Qui il programma

ARESE – Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà. L’iniziativa ideata da Edwin Koeman torna anche quest’anno con centinaia di varietà diverse e la possibilità per il pubblico di raccogliere direttamente i fiori, seguendo il modello dei tradizionali campi olandesi – Tutte le info

VARESE – Solidarietà alla popolazione palestinese sabato pomeriggio in piazza Garibaldino dalle 17 alle 17.15. I partecipanti batteranno simbolicamente pentole vuote per denunciare la crisi umanitaria e invitare a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze della popolazione civile – La manifestazione

SPETTACOLI

VARESE – Si intitola Ida e la bambina nuova lo spettacolo per bambini e famiglie in scena domenica pomeriggio allo Spazio Yak. La storia di una ricerca interiore, per stimolare il coraggio di cercare sempre le proprie parole, anche quando è difficile dire le cose dentro, anche quando si trovano sul sentiero più lungo – Lo spettacolo

GALLARATE – Doppio appuntamento sabato alle ore 15 e alle 21 al Teatro delle Arti di Gallarate con lo spettacolo “Hercules – da zero a eroe”, proposto dalla compagnia Dietro le Quinte – Leggi qui

CARDANO AL CAMPO – La scienza diventa spettacolo con Il giocoliere della scienza, Federico Benuzzi e il suo spettacolo divertente ed energico, ma anche istruttivo e rigoroso, capace di affascinare adulti e ragazzi e di dimostrare come scienza e arte possano incontrarsi. In modo sorprendente – Qui tutte le info

INARZO – Si intitola Filtri d’amore per maghi lo spettacolo itinerante sui sentieri dell’Oasi Lupu della Palufe Brabbia in programma domenica pomeriggio. Dai 4 agli 8 anni – Scopri di più

TURATE – Sabato mattina alle 10.30 in Biblioteca va in scena Il mio posto è qua, spettacolo a cura di Teatro Pane e Mate dedicato ai bambini da 3 a 7 anni. Partecipazione gratuita, con obbligo di prenotazione scrivendo a bibliotecaturate@comune.turate.co.it – La locandina

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio l’autrice Sarah Pellizzari Rabolini sarà in biblioteca per la presentazione dell’albo illustrato Un viaggio (solidale) intorno al pomodoro che sostiene la Fondazione Umberto Veronesi ETS. Un pomeriggio tra letture animate e laboratori per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici – L’iniziativa

SESTO CALENDE – SOLBIATE ARNO – ROVELLO PORRO – CARDANO AL CAMPO– Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età, sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

LAVENO MOMBELLO– Tutte le forme dell’acqua è il laboratorio per bambini in programma sabato pomeriggio allo spazio museale delle Officine dell’acqua. Si tratta del primo appuntamento del ciclo Vivere l’acqua, con attività per bambini e famiglie per guidati da Anita Bianchi per scoprire i segreti dell’acqua – Tutte le informazioni

TERNATE – Un pomeriggio all’insegna dei Pokémon in biblioteca domenica 22 marzo per imparare, giocare e scambiare carte in un clima accogliente e divertente – Tutte le informazioni

TERNATE – Un torneo di scacchi alla Biblioteca per chi vuole divertirsi e imparare. Una serata per incontrare nuove persone e stringere amicizia, che trasforma la biblioteca in un luogo di gioco e cultura – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

GERENZANO – Domenica i cittadini dei comuni del Parco dei Mughetti sono invitati a partecipare a una giornata ecologica dedicata alla pulizia del territorio – Qui tutte le info

INARZO – Doppia Passeggiata in Oasi guidata domenica alla Palude Brabbia. Al mattino, dalle 9.30 c’è Benvenuti migratori per imparare a distinguere, dal cinguettio, le diverse specie c. Nel pomeriggio invece alle 14.30, accesso libero ai sentieri dell’area protetta. Armati di binocoli e con la guida di un volontario Lipu, si potranno scovare passeriformi e picidi, osserverando la natura che comincia a risvegliarsi. Dai 9 anni – Scopri di più

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 22 marzo prevede anche una speciale avventura tra i Giochi da tavolo e accoglie i bambini tra esplorazioni in natura e del Cosmo, con un Viaggio per piccoli astronauti Dalle nebulose ai buchi neri in Ecoplanetario – Scopri di più

COMERIO – Domenica 22 marzo torna “Natura in cammino”: escursione gratuita da Barasso al laghetto Motta d’Ora (8 km). Ritrovo alle 9, rientro alle 13. Percorso tra boschi e zona umida. Necessari scarponcini, acqua e merenda. Prenotazione consigliata – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Primavera al Panperduto: mercatini, visita guidata e fotografia lungo il Ticino. Tante occasioni diverse e soprattutto uno scenario affascinante, quello del bacino dove le acque azzurre del Ticino diventano naviglio e canale Villoresi – Qui tutte le info

LOMBARDIA – Giornate Fai di primavera: ecco l’elenco dei luoghi aperti in Lombardia. Tra Milano e Varesotto i tanti luoghi aperti nel fine settimana del 21 e 22 marzo in Lombardia – I dettagli

MAMMA E PAPÀ

TERNATE – Medico, psicoterapeuta e scrittore , Alberto Pellai sarà ospite al Parco Berrini lunedì 23 marzo in occasione dell’incontro Ripristinare l’autorevolezza dell’adulto ,organizzato dalla scuola dell’infanzia Bongiasca – L’incontro

CERIANO LAGHETTO – Parte il servizion gratuito Un’ostetrica a casa per i neogenitori pensato per accompagnare le famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, offrendo supporto sull’allattamento, sul benessere di mamma e neonato e sulla gestione quotidiana del bambino – L’iniziativa

PER TUTTI – Tornano le giornate FAI di primavera. Domenica di bolliti misti con gli Alpini di Venegono Superiore. Una camminata tra Italia e Svizzera per la Giornata mondiale dell’acqua. Domenica primo giorno di urne aperte per il referendum – Che fare nel weekend