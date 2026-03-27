Che fare con i bambini nel weekend del 27, 28 e 29 marzo a Varese e nel Varesotto

Vento e aquiloni da costruire e liberare nel cielo in quest’ultimo weekend di marzo per il divertimento delle famiglie. In programma anche Feste di primavera divertenti Caccia alle uova ed esplorazioni in natura.

EVENTI

VARESE – Apertura speciale sabato pomeriggio del giardino della scuola dell’infanzia di Lissago che celebra la Festa di primavera prponendo ai bambini un laboratori all’aperto, una caccia al tesoro e tante storie nell’ambito della campagna “Nontiscordardimé” di Legambiente – Il programma nel dettaglio

SOMMA LOMBARDO – È una giornata tra artigianato, gusto e attività per tutta la famiglia la nuova edizione di Artigiani in festa nel parco del Castello Visconti con mercatino, laboratori visite guidate giochi e mini olimpiadi – Qui il programma

GAZZADA SCHIANNO – È tempo di Festa di primavera alla Scuola Steiner sabato dalle 10 alle 19.30 con l’artigianato, i prodotti a km zero e laboratori e giochi per tutti i gusti. E un finale in musica e conviviale – Leggi qui

VARESE – Taglio del nastro per il Luna Park di Varese con show musicale e KPop Hunter. Inaugurazione in programma sabato 28 alle 15: con la presenza di una crew di animatori ispirati al fenomeno del momento e alle 16 show musicale all’ingresso – Tutte le informazioni

TRADATE – Torna il luna park a Tradate: in piazza mercato le attrazioni fini al 6 aprile. Torna il tradizionale appuntamento per grandi, piccoli e famiglie, per il periodo delle festività pasquali. Dal 21 marzo – Tutte le informazioni

ARESE – Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà. L’iniziativa ideata da Edwin Koeman torna anche quest’anno con centinaia di varietà diverse e la possibilità per il pubblico di raccogliere direttamente i fiori, seguendo il modello dei tradizionali campi olandesi – Tutte le info

SPETTACOLI

VARESE – Domenica mattina al Miv doppio appuntamento alle 9.45 e alle 11 con Mimmi Maselli, e le sue Storie fantastiche del Signor Rockteller, un reading dedicato ai bambini a partire dai 3 anni – L’evento

TURATE – Tra comicità e poesia domenica lo spettacolo lo spettacolo Piccolo gesto di Eccentrici Dadarò chiude la rassegna di teatro per famiglie restituendo valore alle scelte incluse quelle di cambiare i finali alle storie – Lo spettacolo

GALLARATE – Nuovo appuntamento per bambini domenica pomeriggio a Teatro con CondominioKids. L’attrice e regista Liliana Maffei propone Avrò cura di te tratto dall’omonimo albo illustrato seguito da un laboratorio a tema – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Favole al telefono domenica mattina in sala ProBusto per scoprire Rodari attraverso il gioco scenico. I bambini potranno trasformarsi in personaggi, narratori e viaggiatori immaginari, sperimentando il teatro come uno spazio di invenzione e libertà – L’evento

INARZO – Domenica pomeriggio sui sentieri dell’Oasi va in scena lo spettacolo itinerante per bambini – insicativamente dai 4 gli 8 anni – Filtri d’amore per maghi, alla scoperta di creature vegetali e animali meravigliose, dagli insospettabili poteri – Scopri di più

VARESE – Domenica pomeriggio il Cinema Nuovo propone il film di animazione Goat sogna in grande per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 – Il Film

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Si rinnova sabato pomeriggio il tradizionale appuntamento con la Caccia alla Uova di Pasqua benefica nel parco di Villa Toeplitz promossa dal Rotaract Club Varese Verbano – L’iniziativa

INARZO – Domenica pomeriggio il Centro visite dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini e ai loro genitori di cimentarsi con straordinarie Geometrie in volo. L’idea è costruire ciasuno, con elementi di recupero, il proprio originale aquilone, da collaudare poi nel prato insieme agli altri. Dai 7 anni – Scopri di più

SARONNO – Venerdì pomeriggio alle 16 la Biblioteca organizza un Laboratorio di Pasqua per creare un coniglietto con materiale di recupero di Pasqua dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni – Come partecipare



GALLARATE – Sabato, in occasione delle Feste di Pasqua, la biblioteca apre ai bambini (sezione ragazzi e famiglia) per letture animate e un laboratorio creativo a tema – Come partecipare

BRENTA – La Cooperativa Solidarietà 90, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Brenta, organizza per sabato mattina alle 10 il laboratorio Arriva la Pasqua! destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni – Leggi qui

ROVELLO PORRO – Sabato mattina la biblioteca propone ai bambini delle letture sulla Pasqua seguite da una divertente Caccia al tesoro di Pasqua – La locandina

ORIGGIO – Si intitola Uova e conigli l’evento fatto di letture con lavoretto in programma sabato mattina alle 10 in biblioteca per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Posti limitati. Per prenotazioni, scrivere a biblioteca@origgio.comune.va.it

ESCURSIONI

LUVINATE – Nuovo appuntamento sabato mattina con le Esperienze Selvatiche promosse dai genitori in collaborazione con Il Soffione. L’escursione si intitola Case per tutti i gusti, e propone ai piccoli dai 3ai 6 anni di creare un rifugio per uccellini raccogliendo elementi naturali – Tutti i dettagli

INARZO – Domenica mattina alle 9.30 c’è Fischi e nitriti, una speciale passeggiata guidata nella riserva integrale dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia, armati di binocoli per scoprire i segreti degli affascinanti predatori alati. Dagli 8 anni – Scopri di più

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 29 marzo prevede speciali laboratori per aquiloni e aeroplanini di carta, esplorazioni in natura e un viaggio alla scoperta dei misteri dell’Aria in Ecoplanetario – L’evento

SOMMA LOMBARDO – Primavera al Panperduto: mercatini, visita guidata e fotografia lungo il Ticino. Tante occasioni diverse e soprattutto uno scenario affascinante, quello del bacino dove le acque azzurre del Ticino diventano naviglio e canale Villoresi – Qui tutte le info

STORIE

BIANDRONNO – Sabato pomeriggio le volontarie della biblioteca comunale accoglieranno i bambini dai 4 ai 10 anni per Leggiamo una storia, evento dedicato alla lettura e al divertimento – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 27 marzo alle ore 20.30 il gruppo Tra le righe sarà in biblioteca per leggere brani tratti dal romanzo Pinocchio. Durante la serata e nei giorni successivi si potranno ammirare le opere dell’artista venegonese Ettore Antonini

JERAGO CON ORAGO – LUINO – LONATE POZZOLO – BUSTO ARSIZIO – Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età, sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

MERCALLO – Domenica 29 marzo all’area lago il Comune inaugura il Parco dei nuovi nati piantumando un albero per ogni bambino della comunità nato nel 2025 – L’evento

FAGNANO OLONA – Sabato e domenica il Castello Visconteo ospita un percorso che parte dal ricordo della storica ostetrica Carolina Castiglioni per arrivare alle installazioni artistiche degli alunni delle elementari per celebrare l’Incontro tra generazioni – L’evento

CERIANO LAGHETTO – Parte il servizion gratuito Un’ostetrica a casa per i neogenitori pensato per accompagnare le famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, offrendo supporto sull’allattamento, sul benessere di mamma e neonato e sulla gestione quotidiana del bambino – L’iniziativa

PER TUTTI – Nel fine settimana torna l’ora legale. Il Gruppo Alpini Varese compie 95 anni. A Varese e Tradate aprono i Luna Park mentre Cuvio rende omaggio a Dario Fo a cent’anni dalla sua nascita – Che fare nel weekend