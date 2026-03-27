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Bambini

Che fare con i bambini nel weekend del 27, 28 e 29 marzo a Varese e nel Varesotto

L'ultimo fine settimana di marzo propone alle famiglie di celebrare la primavera, creare aquiloni da far volare al vento e divertenti caccia alle uova in parchi e biblioteche

missione uovo velate

Vento e aquiloni da costruire e liberare nel cielo in quest’ultimo weekend di marzo per il divertimento delle famiglie. In programma anche Feste di primavera divertenti Caccia alle uova ed esplorazioni in natura.

EVENTI

VARESE – Apertura speciale sabato pomeriggio del giardino della scuola dell’infanzia di Lissago che celebra la Festa di primavera prponendo ai bambini un laboratori all’aperto, una caccia al tesoro e tante storie nell’ambito della campagna “Nontiscordardimé” di Legambiente – Il programma nel dettaglio

eventi bambini

SOMMA LOMBARDO – È una giornata tra artigianato, gusto e attività per tutta la famiglia la nuova edizione di Artigiani in festa nel parco del Castello Visconti con mercatino, laboratori visite guidate giochi e mini olimpiadi – Qui il programma

GAZZADA SCHIANNO – È tempo di Festa di primavera alla Scuola Steiner sabato dalle 10 alle 19.30 con l’artigianato, i prodotti a km zero e laboratori e giochi per tutti i gusti. E un finale in musica e conviviale – Leggi qui

VARESE – Taglio del nastro per il Luna Park di Varese con show musicale e KPop Hunter. Inaugurazione in programma sabato 28 alle 15: con la presenza di una crew di animatori ispirati al fenomeno del momento e alle 16 show musicale all’ingresso – Tutte le informazioni

TRADATE – Torna il luna park a Tradate: in piazza mercato le attrazioni fini al 6 aprile. Torna il tradizionale appuntamento per grandi, piccoli e famiglie, per il periodo delle festività pasquali. Dal 21 marzo – Tutte le informazioni

ARESE – Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà. L’iniziativa ideata da Edwin Koeman torna anche quest’anno con centinaia di varietà diverse e la possibilità per il pubblico di raccogliere direttamente i fiori, seguendo il modello dei tradizionali campi olandesi – Tutte le info

SPETTACOLI

Generico 23 Mar 2026

VARESE – Domenica mattina al Miv doppio appuntamento alle 9.45 e alle 11 con Mimmi Maselli, e le sue  Storie fantastiche del Signor Rockteller, un reading dedicato ai bambini a partire dai 3 anni – L’evento

TURATE – Tra comicità e poesia domenica lo spettacolo lo spettacolo Piccolo gesto di Eccentrici Dadarò chiude la rassegna di teatro per famiglie restituendo valore alle scelte incluse quelle di cambiare i finali alle storie – Lo spettacolo

GALLARATE – Nuovo appuntamento per bambini domenica pomeriggio a Teatro con CondominioKids. L’attrice e regista Liliana Maffei propone Avrò cura di te tratto dall’omonimo albo illustrato seguito da un laboratorio a tema – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIOFavole al telefono domenica mattina in sala ProBusto per scoprire Rodari attraverso il gioco scenico. I bambini potranno trasformarsi in personaggi, narratori e viaggiatori immaginari, sperimentando il teatro come uno spazio di invenzione e libertà – L’evento

INARZO – Domenica pomeriggio sui sentieri dell’Oasi va in scena lo spettacolo itinerante per bambini – insicativamente dai 4 gli 8 anni – Filtri d’amore per maghi, alla scoperta di creature vegetali e animali meravigliose, dagli insospettabili poteri  – Scopri di più

VARESE – Domenica pomeriggio il Cinema Nuovo propone il film di animazione Goat sogna in grande per la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 – Il Film

GIOCHI E LABORATORI

uova pasqua bambino

VARESE – Si rinnova sabato pomeriggio il tradizionale appuntamento con la Caccia alla Uova di Pasqua benefica  nel parco di Villa Toeplitz  promossa dal Rotaract Club Varese Verbano – L’iniziativa

INARZO – Domenica pomeriggio il Centro visite dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini e ai loro genitori di cimentarsi con straordinarie Geometrie in volo. L’idea è costruire ciasuno, con elementi di recupero, il proprio originale aquilone, da collaudare poi nel prato insieme agli altri. Dai 7 anni – Scopri di più

SARONNO – Venerdì pomeriggio alle 16 la Biblioteca organizza un Laboratorio di Pasqua  per creare un coniglietto con materiale di recupero di Pasqua dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni – Come partecipare

GALLARATE – Sabato, in occasione delle Feste di Pasqua, la biblioteca apre ai bambini (sezione ragazzi e famiglia) per letture animate e un laboratorio creativo a tema – Come partecipare

BRENTA – La Cooperativa Solidarietà 90, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Brenta, organizza per sabato mattina alle 10 il laboratorio Arriva la Pasqua! destinato ai bambini dai 5 ai 10 anni – Leggi qui

ROVELLO PORRO – Sabato mattina la biblioteca propone ai bambini delle letture sulla Pasqua seguite da una divertente Caccia al tesoro di PasquaLa locandina

ORIGGIO – Si intitola Uova e conigli l’evento fatto di letture con lavoretto in programma sabato mattina alle 10 in biblioteca per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.  Posti limitati. Per prenotazioni, scrivere a biblioteca@origgio.comune.va.it

ESCURSIONI 

Educazione in natura all'asilo Ugo Bassi di Inarzo

LUVINATE – Nuovo appuntamento sabato mattina con le Esperienze Selvatiche promosse dai genitori in collaborazione con Il Soffione. L’escursione si intitola Case per tutti i gusti, e propone ai piccoli dai 3ai 6 anni di creare un rifugio per uccellini raccogliendo elementi naturali – Tutti i dettagli

INARZO – Domenica mattina alle 9.30 c’è Fischi e nitriti, una speciale passeggiata guidata nella riserva integrale dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia, armati di binocoli per scoprire i segreti degli affascinanti predatori alati. Dagli 8 anni – Scopri di più

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 29 marzo prevede speciali laboratori per aquiloni e aeroplanini di carta, esplorazioni in natura e un viaggio alla scoperta dei misteri dell’Aria in EcoplanetarioL’evento

SOMMA LOMBARDO – Primavera al Panperduto: mercatini, visita guidata e fotografia lungo il Ticino. Tante occasioni diverse e soprattutto uno scenario affascinante, quello del bacino dove le acque azzurre del Ticino diventano naviglio e canale Villoresi – Qui tutte le info

STORIE

Generico 05 Jan 2026

BIANDRONNO – Sabato pomeriggio le volontarie della biblioteca comunale accoglieranno i bambini dai 4 ai 10 anni per Leggiamo una storia, evento dedicato alla lettura e al divertimento – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 27 marzo alle ore 20.30 il gruppo Tra le righe sarà in biblioteca per leggere brani tratti dal romanzo Pinocchio. Durante la serata e nei giorni successivi si potranno ammirare le opere dell’artista venegonese Ettore Antonini

JERAGO CON ORAGO – LUINO – LONATE POZZOLO – BUSTO ARSIZIO – Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età, sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

giornata dell'albero a cazzago

MERCALLO –  Domenica 29 marzo all’area lago il Comune inaugura il Parco dei nuovi nati piantumando un albero per ogni bambino della comunità nato nel 2025 – L’evento

FAGNANO OLONA – Sabato e domenica il Castello Visconteo ospita un percorso che parte dal ricordo della storica ostetrica Carolina Castiglioni per arrivare alle installazioni artistiche degli alunni delle elementari per celebrare l’Incontro tra generazioniL’evento

CERIANO LAGHETTO – Parte il servizion gratuito  Un’ostetrica a casa per i neogenitori pensato per accompagnare le famiglie nelle prime settimane dopo la nascita di un figlio, offrendo supporto sull’allattamento, sul benessere di mamma e neonato e sulla gestione quotidiana del bambino – L’iniziativa

PER TUTTI –  Nel fine settimana torna l’ora legale. Il Gruppo Alpini Varese compie 95 anni. A Varese e Tradate aprono i Luna Park mentre Cuvio rende omaggio a Dario Fo a cent’anni dalla sua nascita – Che fare nel weekend

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 27 Marzo 2026
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