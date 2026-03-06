Che fare con i bambini nel weekend del 6, 7 e 8 marzo a Varese e nel Varesotto

Diversi viaggi al centro della terra, in natura o tra le costellazioni in programma in questo primo weekend di marzo per i bambini. Tra le attività adatte a tutta la famiglia anche piccoli laboratori di musica o di falegnameria, storie da vivere in inglese, giochi, spettacoli ed eventi di piazza.

EVENTI

LUINO – Due giorni di spettacoli con artisti di strada e circo contemporaneo per le strade e nelle piazze del centro sabato e domenica per il debutto di Olympic Fringe Festival, una festa di sport e cultura promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio in occasione delle Olimpiadi – Il programma

GRANTOLA – Sabato Casa Barozzi apre ai bambini con il gruppo GRANdivertimento impegnato a proporre ai più piccoli propone un pomeriggio gratuito con letture animate, laboratori creativi e una merenda da condividere in allegria, tra fiori, volpi e voglia di primavera – L’iniziativa

VARESE – Sabato pomeriggio a San Fermo c’è l’open day del Salewa Cube Varese, con la possibilità per adulti e bambini di sperimentare i diversi percorsi di arrampicata e conoscere gli spazi e le diverse discipline praticabili nel nuovo centro sportivo – Qui tutte le info

ESCURSIONI

APPIANO GENTILE – Sabato a Cascina Fornace un nuovo appuntamento di Volontariato forestale promosso dall WWF insubria per ripiantumare alcune zone dell’area protetta del Parco Pineta la seconda. L’attività è aperta a tutti ed è gradita la comunicazione della propria adesione. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto – Qui tutte le info

INARZO – Passeggiata in Oasi guidata e ad accesso libero lungo i sentieri dell’area protetta domenica mattina nell’area protetta. Armati di binocoli s potranno scovare passeriformi e picidi, osserverando la natura che comincia a risvegliarsi tra le prime gemme e i primi “canti d’amore” che svelano alcune curiosità e stravaganze del mondo alato. Dai 9 anni – Scopri di più

TRADATE – Il nuovo Vaggio tra Natura e Spazio al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta nel pomeriggio di domenica 8 marzo accoglie i bambini tra esplorazioni in natura e del Cosmo, con un Viaggio tra le stelle del cielo d’inverno in Ecoplanetario per piccoli astronauti – Scopri di più

GORNATE OLONA – Domenica 8 marzo alle ore 10 la prima delle visite guidate “Via d’acqua e di storia è dedicata all’Oratorio di San Michele Arcangelo. Una passeggiata nel verde, tra storia, natura e arte che si concluderà con la visita al Monastero di Torba. Gratuito per bambini fino a 5 anni – Come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO – L’ultimo appuntamento con le Letture da favola è per sabato bambini con gli attori della Compagnia Duse che guideranno i piccolo nella lettura itinerante di Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, in un percorso avventuroso che scenderà fino ai sotterranei del Palazzo comunale. Partecipazione Gratuita – L’evento

BESOZZO – Domenica pomeriggio al Teatro Duse l’ultimo appuntamento della rassegna Pomeriggi da favola con Viaggio al centro della Terra, spettacolo della compagnia Panta Rei che reinterpreta in chiave digitale e interattiva il classico di Verne. Al termine della rappresentazione, merenda per tutti – Lo spettacolo

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio il Teatro San Giovanni Bosco chiude la stagione per famiglie con Il principe ranocchio, spettacolo per burattini, pupazzi e attori della Compagnia roggero. A seguire una festa per tutti gli spettatori – L’iniziativa

CARDANO AL CAMPO – Sabato mattina in biblioteca alle 9 c’è Nati per la musica con L’ascolto che accoglie, un viaggio tra fiaba emozioni e musiche di Schumann e Beethoven per bambini dai 4 ai 6 anni accompagnati da un genitore. Attività a cura i Maria Cannata – La locandina

CARDANO AL CAMPO – Sempre sabato mattina, ma più tardi – alle ore 11 – la Biblioteca aspetta i babini più grandi, dai 6 ai 10 anni per Tiny Tales, piccole letture in lingua inglese in collaborazione con High Five! e con il Comitato genitori. Partecipazione gratuita – La locandina

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina in biblioteca c’è Suoni, voci, ritmo, attività rivolta a bambini piccolissimi, sino ai 3 anni, per ascoltare tante bellissime letture animate a cura di Ditta Gioco Fiaba! in sala BiBA Kids – L’iniziativa

OGGIONA CON SANTO STEFANO – GALLARATE – Biblioteche aperte ai bambini piccolissimi, fino ai 6 anni di età sabato con i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

INARZO – Si intitola Un nido per cince il laboratorio per piccoli falegnami armati di cacciavite, viti e legno pronti a costruire passo passo, con l’aiuto dei genitori, una casetta accogliente per le cince che abitano i giardini in questa stagione. Dagli 8 anni – Scopri di più

ORAGO – Torna Oracon, il Festival del Gioco di Ruolo, da Tavolo e delle Carte Collezionabili. L’iniziativa, patrocinata dalle realtà del territorio e sostenuta da sponsor locali, trasformerà gli spazi dell’oratorio in una vera e propria cittadella del gioco – Tutte le info

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni al nuovo Laboratorio di falegnameria gratuito per ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Creatività e manualità, concentrazione e soddisfazione nel corso è promosso dal Pargolario nel quadro del progetto Aperti a tutti che si svolgerà nei venerdì pomeriggio in Oratorio – Come partecipare

TRADATE – Venerdì pomeriggio la Biblioteca Frera invita i bambini per Passeggiando nel bosco, letture a cura del gruppo Voci di carta seguite da un simpatico laboratorio a tema. Partecipazione è gratuita – La locandina

CUVEGLIO – Nuovo appuntamento gratuito per bambini sabato mattina con English story time, le letture con insegnante italoamericana a partecipazione gratuita – L’evento

LUINO – Sabato mattina la Biblioteca apre ai bambini per il primo appuntamento di Che cosa esce da un libro? Si tratta di un incontro rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni con Letture e laboratorio a cura di Enrica Ghirlanda a partire da “Un punto di vista diverso dal proprio”. Partecipazione gratuita con prenotazione – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

RAGAZZI – Guardare al futuro degli adolescenti con fiducia, creando spazi di ascolto e sostegno concreti dove i ragazzi possano fare esperienza di una dimensione aggregativa sana e accogliente. Questo è Kitai, il nuovo progetto per il benessere psicologico degli adolescenti attivo in provincia di Varese a partire dagli hub di comunità di Besozzo, Cunardo, Luino e Vergiate – I dettagli

PER TUTTI – La provincia si accende con tanti eventi dedicati alla festa della donna tra spettacoli, concerti e incontri. Alla Fondazione Marcello Morandini inaugura la terza Residenza d’Artista con Any Wan. Enrico Lazzeri presenta il suo libro da Carù a Gallarate – Che fare nel weekend