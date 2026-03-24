Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio
Ospiti in studio saranno Eleonora, Helene, Daniele ed Eleonora. Mercoledì 25 marzo con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Eleonora Cavarzan, Helene Mignot, Daniele Fusco ed Eleonora Ribolzi saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 25 marzo alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
L’istituto tecnico europeo Enrico Tosi di Busto Arsizio è il più popoloso della provincia di Varese. Con i suoi 2000 studenti offre diversi percorsi anche quadriennali: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi aziendali, Turismo e, dal prossimo settembre, anche il liceo del Made in Italy.
Nel corso della diretta, gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
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Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
La puntata dell’IS Geymonat di Tradate
La puntata del’IPC Einaudi di Varese
La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio
La puntata dell’istituto Stein di Gavirate
La puntata del liceo Sereni di Luino
La puntata del liceo Frattini di Varese
La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende
La puntata del liceo Crespi di Busto Arsizio
La puntata dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e di Gallarate
La puntata dei Licei Manfredini
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